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Путин поздравил россиян с Рождеством 

Газета.Ru и ещё 5 34 минуты назад
Путин поздравил россиян с Рождеством
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Рождеством во время посещения церкви Николы на острове Липне в Новгородской области, передает РИА "Новости".

"Любовь Господа к человеку заключается не в том, что он выполняет все наши просьбы и пожелания, а в том, что позволяет молиться за него и за нас и надежды на лучшее", — сказал российский лидер.

Глава государства отметил, что "эта надежда, а порой ожидание чуда" и является "той самой звездой, которая освещает наш жизненный путь и поддерживает на самых сложных этапах".
"С праздником! С Рождеством!" — цитирует агентство Путина. Ранее сообщалось, что Путин посетит рождественскую службу в церкви Николы на Липне, расположенной в Новгородской области.
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Общество , Владимир Путин , РИА Новости , Новгородская Область
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