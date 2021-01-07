Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Рождеством во время посещения церкви Николы на острове Липне в Новгородской области , передает РИА "Новости".

"Любовь Господа к человеку заключается не в том, что он выполняет все наши просьбы и пожелания, а в том, что позволяет молиться за него и за нас и надежды на лучшее", — сказал российский лидер.

Глава государства отметил, что "эта надежда, а порой ожидание чуда" и является "той самой звездой, которая освещает наш жизненный путь и поддерживает на самых сложных этапах".

"С праздником! С Рождеством!" — цитирует агентство Путина. Ранее сообщалось, что Путин посетит рождественскую службу в церкви Николы на Липне, расположенной в Новгородской области.