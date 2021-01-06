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«Спутником V» вакцинировались более 1 млн россиян 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 2 часа назад
«Спутником V» вакцинировались более 1 млн россиян
Фото: Reuters
К настоящему моменту в России прививку от коронавируса «Спутник V» сделали более одного миллиона человек, сообщил Российский фонд прямых инвестиций.

«Больше 1 млн человек в России сейчас провакцинированы «Спутником V», — говорится в Twitter-аккаунте производителя вакцины.

С 1 января россияне, вакцинировавшиеся против новой коронавирусной инфекции, могут получить сертификат о вакцинации в личном кабинете на портале госуслуг.
Масштабная добровольная вакцинация россиян от коронавируса началась по поручению президента Владимира Путина в декабре. Как сообщал глава Минпромторга Денис Мантуров, в России произведено более 2 млн доз отечественной вакцины «Спутник V».
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Общество , Денис Мантуров , Владимир Путин , Минпромторг , Российский фонд прямых инвестиций , Деловая газета "Взгляд"
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