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Москва

Патриарх Кирилл сравнил неверие в пандемию с неверием в Бога 

ТАСС и ещё 7 1 час назад
Неверие в пандемию коронавируса и пренебрежение мерами предосторожности против ее распространения так же смертельно опасно, как и неверие в Бога, сказал в среду в проповеди после литургии в храме Христа Спасителя в Москве Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"Знаю, что есть люди, которые ни во что не верят — не верят ни в болезнь, ни в опасность, пренебрегают этими медицинскими предписаниями. Но мы, верующие люди, знаем, что не только эти люди глупые — а так их можно назвать — в мире существуют, но ведь существует множество людей, которые в Бога не верят. Очень опасно, когда люди не верят в Бога, смертельно опасно. Так же, как сегодня опасно, если люди не верят в распространение инфекции и не предохраняют себя от этой инфекции", — сказал он.

Простая неосторожность, подчеркнул патриарх, во время пандемии может стать причиной вспышки заболевания.

"И поэтому я призываю всех вас, мои дорогие, вести себя в соответствии с теми требованиями, которые сегодня предъявляет каждому из нас, ко всему роду человеческому, современная медицина. Не следует пренебрегать всеми этими требованиями и предписаниями", — добавил он.

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Предстоятель Русской православной церкви также призвал верующих во время пандемии не забывать о соблюдении мер предосторожности при посещении храмов, а также больше времени уделять семье.
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Общество , Видео , Иисус Христос , Патриарх Кирилл , РПЦ , Москва
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