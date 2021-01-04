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Москва

Дочка Басилашвили назвала причину его госпитализации 

Вероника Полынина 50 минут назад
Врачи настояли на госпитализации Басилашвили из-за возраста
Фото: ТАСС
Народный артист СССР Олег Басилашвили, госпитализированный с коронавирусом, чувствует себя хорошо, но находится в больнице по настоянию врачей. Об этом рассказала РИА «Новости» дочь актера Ксения Басилашвили.

«Просто врачи настояли на госпитализации, поскольку в его возрасте надежнее получать лечение под наблюдением врачей, учитывая коварность этого вируса», — объяснила дочь 86-летнего артиста.

Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно о госпитализации с коронавирусом Олега Басилашвили и его жены Галины Мшанской. Супруги находятся в больнице № 40 Курортного района Петербурга.
Напомним, что 25 декабря была госпитализирована с коронавирусом коллега и многолетняя партнерша Басилашвили по сцене БДТ им. Товстоногова Алиса Фрейндлих. Актриса находится в отделении интенсивной терапии на кислородной поддержке, ее состояние продолжает оставаться тяжелым, но стабильным. До госпитализации народная артистка СССР около недели лечилась дома.
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Комментарии
Общество , Алиса Фрейндлих , Олег Басилашвили , Галина Мшанская , РИА Новости
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