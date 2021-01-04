Скончался ученый Михаил Рогачев

По данным СМИ, Михаил проходил лечение от осложнений после перенесенной коронавирусной инфекции в одной из больниц Санкт-Петербурга. Рогачев попал туда летом из-за проблем с сердцем, позже у него диагностировали COVID-19.

Рогачев опубликовал 185 научных работ в различных изданиях. Он являлся одним из авторов учебника «История Республики Коми. 7-11 классы», и автором учебного пособия «Летопись Коми края».

На данный момент родственники ученого решают вопрос о месте его захоронения — в Санкт-Петербурге, где живут его жена и младший сын или в Сыктывкаре, где он был очень дорог многим людям.