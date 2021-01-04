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СМИ: Скончался ученый Михаил Рогачев 

ТК «Звезда» 1 час назад
Скончался ученый Михаил Рогачев
Фото: rkomi.ru
В Санкт-Петербурге в возрасте 68 лет скончался ученый-историк, один из основателей общества «Мемориал» в Коми Михаил Рогачев. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на сына ученого, Алексея.
По данным СМИ, Михаил проходил лечение от осложнений после перенесенной коронавирусной инфекции в одной из больниц Санкт-Петербурга. Рогачев попал туда летом из-за проблем с сердцем, позже у него диагностировали COVID-19.
Рогачев опубликовал 185 научных работ в различных изданиях. Он являлся одним из авторов учебника «История Республики Коми. 7-11 классы», и автором учебного пособия «Летопись Коми края».
На данный момент родственники ученого решают вопрос о месте его захоронения — в Санкт-Петербурге, где живут его жена и младший сын или в Сыктывкаре, где он был очень дорог многим людям.
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Общество , Михаил Рогачев , Мемориал , Республика Коми , Санкт-Петербург , Сыктывкар
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