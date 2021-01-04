Петербург стал лидером по суточному приросту COVID-19

Санкт-Петербург обогнал Москву по количеству выявленных за сутки новых случаев COVID-19. В Северной столице зафиксировали более 3,6 тыс. новых пациентов, а московские власти отчитались о 3,5 тыс. зараженных за минувшие 24 часа.

За минувшие сутки в России выявили 23,3 тыс. новых случаев коронавируса в 84 регионах страны. Симптомов COVID-19 не было обнаружено у каждого десятого пациента, тест которого показал положительную реакцию на коронавирус, передает оперштаб Москвы в своем Telegram-канале.

4 января Санкт-Петербург впервые стал лидером среди российских регионов по числу заболевших COVID-19 за сутки. Всего в городе с начала пандемии коронавируса было выявлено 257 тыс. случаев заболевания ковидом, выздоровели 154 тыс. человек. Еще более 8 тыс. петербуржцев скончались от коронавирусной инфекции.

Между тем, предприятия общественного питания в Санкт-Петербурге с 4 января возобновляют работу, приостановленную властями города во избежание распространения COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе администрации губернатора города. С 4 по 31 января предприятия общепита смогут принимать посетителей с 6.00 до 23.00.

Власти напомнили, что меры, принятые против распространения коронавируса не касаются производственных столовых, доставки, обслуживания на вынос, а также работы предприятий общепита на вокзалах, в аэропорту и на заправочных станциях.

2 января в администрации Санкт-Петербурга рассказали о проходящей в городе кампании по вакцинации населения. По состоянию на указанное число, всего привиты были в городе 5 942 человека, 262 из которых прошли полный двухфазный курс введения доз вакцины.

Кроме того, в пресс-службе подчеркнули, что пункты вакцинации продолжают свою работу и в новогодние праздники. При этом до Нового года были открыты 70 пунктов вакцинации, а самому городу было выделено свыше 20 тыс. доз препарата. До конца 2020 года власти мегаполиса планировали получить 100 тыс. доз вакцины от COVID-19. В первую очередь препарат получат врачи, учителя и социальные работники.

3 января вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин рассказал об ожиданиях властей города по изменениям эпидемиологической ситуации после праздничного периода. Он отметил, что в новогодний период число госпитализаций с коронавирусом сократилось на 30%. По его словам, это связано с тем, что большинство жителей Петербурга приняли решение провести праздники дома.

Чиновник подчеркнул, что город не испытывает проблем с наличием свободных коек в больницах.

«Ждем после окончания праздников три новые волны: посмотрим, что случится после Нового года, после Рождества и после возвращения людей из отпусков», — заключил Елин.

22 декабря губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что положение в городе остается сложным, но при этом контролируемым. «Мы не видим таких больших сложных проблем, чтобы город остался с этим один на один», — сказал он.

По его словам, во многом на борьбу с распространением коронавирусной инфекции повлиял федеральный центр, который обеспечил приобретение и поставки лекарственных препаратов и медоборудования, а также ввел стимулирующие выплаты медработникам.

Кроме того, губернатор выразил уверенность в том, что российская система здравоохранения справится с пандемией.