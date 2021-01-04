Глава МЧС Крыма Шахов умер в «ковидном» госпитале

Шахов умер в понедельник 4 января. В больнице он лечился от последствий заражения коронавирусной инфекцией. Глава крымского управления МЧС занимал свою должность с 2011 года. На момент смерти ему было 65 лет.

По сведениям журналистов, в настоящее время в Крыму насчитывается около 26 тысяч инфицированных. Более 500 человек с диагнозом COVID-19 скончались. В среднем прирост заболевших в регионе оценивается по несколько сотен человек в день.