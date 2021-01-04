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Глава МЧС Крыма умер в «ковидном» госпитале 

Павел Тиунов 17 минут назад
Глава МЧС Крыма Шахов умер в «ковидном» госпитале
Фото: ТАСС
В Крыму скончался глава МЧС республики Сергей Шахов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в пресс-службе ведомства. По сведениям журналистов, смерть главного спасателя полуострова наступила в «ковидном» госпитале.
Шахов умер в понедельник 4 января. В больнице он лечился от последствий заражения коронавирусной инфекцией. Глава крымского управления МЧС занимал свою должность с 2011 года. На момент смерти ему было 65 лет.
По сведениям журналистов, в настоящее время в Крыму насчитывается около 26 тысяч инфицированных. Более 500 человек с диагнозом COVID-19 скончались. В среднем прирост заболевших в регионе оценивается по несколько сотен человек в день.
В середине декабря, как сообщал «Рамблер», из жизни ушёл первый советский каскадер Александр Массарский. Актер, участвовавший в исполнении трюков в таких фильмах, как "Белое солнце пустыни", "Мертвый сезон", "Король Лир", "Транссибирский экспресс", "Человек-амфибия", "Тревожное воскресенье" и других, скончался из-за последствий заражения короавирусом. Массарскому было 92 года.
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Общество , Сергей Шахов , Александр Массарский , МЧС , Интерфакс
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