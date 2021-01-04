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Олега Басилашвили экстренно госпитализировали с коронавирусом 

Уника Новости и ещё 6 1 час назад
Олега Басилашвили экстренно госпитализировали с коронавирусом
Фото: Михаил Ковалев
Олега Басилашвили экстренно госпитализировали с коронавирусом
Олег Басилашвили заболел коронавирусом и попал в больницу. Об этом нам сообщил источник в Большом драматическом театре Санкт-Петербурга, где почти 60 лет служит народный артист СССР.
Информация о болезни знаменитого актера многим кажется тем более удивительной, что Олег Валерьянович несколько месяцев вообще не выходил из дома, опасаясь заразиться опасным вирусом. Во-первых, возраст -за 80, во-вторых, сопутствующие возрасту заболевания — у артиста хроническая болезнь легких. Вполне понятно, что родные всячески оберегали его, но… От кого мог заразиться человек, в течении долгого времени не покидавший жилища, сказать трудно: скорее всего, вирус принёс в дом кто-то из своих. Но в результате вслед за Олегом Басилашвили заболели его жена и дочь.
По сведениям «МК», в настоящее время Олег Басилашвили с супругой находится в одной из клиник Санкт-Петербурга. В афише БДТ им. Товстоногова до конца января нет спектаклей с его участием.
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Общество , Олег Басилашвили , Санкт-Петербург
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