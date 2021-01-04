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Москва

Петербург опередил Москву по числу новых случаев COVID-19 за сутки 

РИА Новости 30 минут назад
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Санкт-Петербурге — 3657, Москва, где ранее обычно выявляли больше всего случаев коронавируса, оказалась на втором месте — 3591 случай.

"Распределение по субъектам 1. Санкт-Петербург 3657, 2. Москва 3591, 3. Московская область 1250", — сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Наименьшее число новых случаев выявлено в Костромской области — 15, на Алтае — 12, в Ненецком автономном округе — 3.
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Ранее инфекционист Евгений Тимаков говорил РИА Новости, что снижение заболеваемости коронавирусом в России связано с меньшим тестированием на COVID-19 во время праздников, пик ещё не пройден. По словам эксперта, рост заболеваемости коронавирусом в России вероятен после праздников, в Москве ситуация с COVID-19 стабилизируется к концу января, в целом по России — к концу февраля.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Общество , Видео , Евгений Тимаков , ЕС , РИА Новости
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