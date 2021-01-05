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Москва

В МВД РФ заявили о росте числа новых граждан России 

ИА Regnum и ещё 1 16 минут назад
В 2020 году число иностранцев, принятых в российское гражданство, выросло более чем на 30% по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД РФ.

«За 11 месяцев 2020 года в гражданство РФ принято более 563 тыс. иностранных граждан, что на 32% больше, чем за аналогичный период 2019 года», — говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что такой рост связан, прежде всего, с рядом изменений в законодательстве относительно упрощения порядка приобретения российского гражданства отдельными категориями лиц: в частности, речь идёт о гражданах ДНР и ЛНР.
В ведомстве также подчеркнули, что в 2020 году число иностранцев в РФ составило около 6 млн человек, из них с разрешением на временное проживание либо видом на жительство проживает миллион человек: «Зафиксировано порядка 9 млн фактов постановки на миграционный учет иностранных граждан».
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Общество , Видео , МВД
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