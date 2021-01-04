Мигранты перестали быть дешевой рабочей силой

— Некому, — считают в Минстрое. Там отмечают, что с дефицитом рабочих рук на стройках столкнулись 55 регионов России. Вице-премьер Марат Хуснуллин посетовал, что зарплаты в строительстве с начала года выросли с 50 до 80 — 90 тысяч рублей, но россияне не желают идти «на непрестижную работу».

Его горячо поддержал президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов

— Местные ленивые, а мигранты не ленивые, — заявил он радио «Говорит Москва». — Эти люди не хотят по-настоящему работать, зато хотят получать хорошие деньги, ничего не делая. Потому и критикуют всех подряд, включая власти, за неустроенность.

Представитель гастарбайтеров с теплотой вспомнил предложение миллиардера Михаила Прохорова увеличить рабочую неделю до 60 часов.

— Мигранты и так работают по 12 часов пять дней в неделю, а иногда подрабатывают по субботам, — говорит он. — А нападки на Прохорова устроили лентяи, которые с тех пор еще больше обленились.

Это он про русских, понимаете, да? Более того, широко растиражирован тезис, что мигранты приносят России денег больше, чем золото и нефть. Мол, они ведь теперь платят за патенты, дающие право работать в России, и это приносит казне миллиарды. Только в ноги им поклониться и спасибо сказать.

Финансирование терроризма

— 90 тысяч?! — изумился Петр Иванович, строитель из Тамбова , который в прошлом году возводил щитовой домик соседям по даче. — Это где ж такое? У нас по области 18 тысяч где-то строители получают. Сейчас сижу без работы, думаете, отказался бы от 90? Да что-то не зовут.

И не позовут, конечно. С мигрантами проще, удобнее. Про коррупционные схемы, где не доплаченные иностранцам деньги распределяются между бизнесменами, чиновниками и правоохранителями, не написал только ленивый.

— Все мы видели уровень наших строителей во время пандемии, — говорит политолог Анатолий Вассерман . — Как они убеждали губернатора одного из регионов, что госпиталь возможно построить только за несколько лет и стоить это будет огромных денег. В результате обратились к военным строителям — те построили за два месяца и в десять раз дешевле. Потому что руководят строительной отраслью «эффективные менеджеры», которые заботятся только о своей сверхприбыли.

Теперь о миллиардах, заплаченных за патент, на которых якобы поднимается Россия. По данным компании FinExpertiza, в 2009 — 2018 годах только через платежные системы из страны вывели 5,64 трлн руб. (около $141,4 млрд). А сколько неучтенки ушло в теневой сектор экономики? А сколько — на поддержку терроризма? В 2020 году «граждане из стран Центральной Азии», как пишут в протоколах, были замешаны в подготовке терактов в Хабаровске, Ростовской области, в Крыму, на Северном Кавказе, в Москве… Это все на деньги, заработанные в России приезжими — наркоторговлей, в публичных домах и т.д.

Хотят стать хозяевами

— Треть рабочих мест в Москве уже занимают мигранты, — рассказал заммэра по экономическим вопросам Андрей Шаронов

Но помимо гастарбайтеров-рабов, у России появилась новая проблема — мигранты-хозяева. Они стараются осесть в России и диктовать условия. Работа за три доширака — забудьте!

«Мне нужно было прокопать траншею под кабель — длина 43 метра, глубина — 70 сантиметров, — пишет журналист «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин. — Обратился к бригаде узбеков, работающих у соседей уже несколько месяцев. За метр траншеи мне выставили цену 1300 рублей и еще намекнули, что накинут рублей 100 — 200: «Грунт тяжелый, глина-суглина». То есть тысяч 60 за работу, которую я, не особо напрягаясь, сделал сам за три дня. Оставив 60 тысяч в семье». Это к вопросу о лени русского и дешевизне мигранта.

В отзывах его поддержали читатели: «Летом перестраивали дом. Любая бригада гастарбайтеров запрашивала тысяч на 20 — 30 выше, чем наши. Одни назвали цену за работу, а приехав потом с „прорабом“ и увидев дорогое авто на участке, подняли на 40 тысяч. Были выгнаны, конечно»; «У нас в СНТ есть охранник, гражданин Узбекистана. За последние два года его „помощь“ дачникам — подкопать, постричь газон — выросла в разы. За тысячу-две даже не поздоровается».

А вот что пишут на тематических форумах: «Связывались по работе с таджиками. Делали им разрешения, все официально. Работали они хорошо, брали недорого, но… Сначала постепенно выдавили всех местных, подтягивали своих братьев-сватьев, организовали землячество, потом, как только от них начало что-то зависеть, начали требовать больше, зачастую, когда у начальства просто не было другого выхода, просто по-хамски больше. Руководству надоело, вычистили всех под корень. По-моему, это единственный правильный выход».