Россиян могут оштрафовать за неправильное хранение

Новые правила противопожарного режима, вступившие в силу с начала этого года, не разрешают использовать чердаки, технические, подвальные и цокольные этажи, подполья и другие технические помещения для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов.

До этого запрет касался только чердаков, технических помещений и венткамер, отмечает эксперт по недвижимости Высшей школы управления финансами Людмила Анисимова. При этом, как разъясняло МЧС , этот пункт правил не распространяется на помещения индивидуальных кладовых, расположенных в цокольных этажах и подвалах многоквартирных домов в соответствии с проектной документацией.

В лифтовых холлах не разрешается размещать кладовые, киоски, ларьки, хранить горючие материалы. Нельзя загромождать пути эвакуации мебелью и другими предметами, демонтировать межбалконные лестницы, заваривать люки на балконах и лоджиях квартир. Под запретом устройство кладовок на лестничных клетках, хранение вещей под лестницами. На балконах и лоджиях квартир запрещается использование открытого огня, недопустимо также оставлять свечи, керосиновые лампы, непотушенные сигареты или другие источники огня в любой части здания.

Гражданам предписывается проверить и убрать свое имущество, добавляет Анисимова. За нарушения этих требований виновник может быть оштрафован.