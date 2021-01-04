Ещё
Далее:
Читайте также:
«Противостояние»: премьера сериала по Кингу
«Противостояние»: премьера сериала по Кингу Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

За хранение вещей в подвалах жителей могут оштрафовать 

Российская Газета 5 минут назад
Россиян могут оштрафовать за неправильное хранение
Фото: РИА Новости
Новые правила противопожарного режима, вступившие в силу с начала этого года, не разрешают использовать чердаки, технические, подвальные и цокольные этажи, подполья и другие технические помещения для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов.
До этого запрет касался только чердаков, технических помещений и венткамер, отмечает эксперт по недвижимости Высшей школы управления финансами Людмила Анисимова. При этом, как разъясняло МЧС, этот пункт правил не распространяется на помещения индивидуальных кладовых, расположенных в цокольных этажах и подвалах многоквартирных домов в соответствии с проектной документацией.
В лифтовых холлах не разрешается размещать кладовые, киоски, ларьки, хранить горючие материалы. Нельзя загромождать пути эвакуации мебелью и другими предметами, демонтировать межбалконные лестницы, заваривать люки на балконах и лоджиях квартир. Под запретом устройство кладовок на лестничных клетках, хранение вещей под лестницами. На балконах и лоджиях квартир запрещается использование открытого огня, недопустимо также оставлять свечи, керосиновые лампы, непотушенные сигареты или другие источники огня в любой части здания.
Гражданам предписывается проверить и убрать свое имущество, добавляет Анисимова. За нарушения этих требований виновник может быть оштрафован.
Большая часть этих требований дублирует те, что существовали и раньше, отмечает член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова. За их нарушение жителям грозят штрафы от 2 000 до 3 000 руб, а если это повлекло возникновение пожара, повреждение чужого имущества или вред здоровью, штраф увеличивается всего до 4000-5000 рублей.
Видео дня. В России стало на 580 миллионеров больше
Российская Газета: последние новости
Что будет с ценами на базовые продукты в 2021 году Что будет с ценами на базовые продукты в 2021 году Перечислены условия для вакцинации от коронавируса Перечислены условия для вакцинации от коронавируса Собянин: Открывается вакцинация новых категорий москвичей Собянин: Открывается вакцинация новых категорий москвичей
Комментарии
Общество , Политика , Мария Спиридонова , МЧС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
«Королеву сухого льда» под бой курантов бросил жених
01:44
«Королеву сухого льда» под бой курантов бросил жених
Шоу-бизнес Общество
Мужчина провалился в яму с кипятком в центре Волжского
00:31
Мужчина провалился в яму с кипятком в центре Волжского
Происшествия
Первые акции протеста в 2021 году в Минске попали на видео
01:34
Первые акции протеста в 2021 году в Минске попали на видео
В мире Общество
Автобус с пассажирами перевернулся в Иванове
01:02
Автобус с пассажирами перевернулся в Иванове
Происшествия
Москвич «порадовал» друзей автоматной очередью
00:50
Москвич «порадовал» друзей автоматной очередью
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео первого серьезного ДТП в 2021 году
00:14
Опубликовано видео первого серьезного ДТП в 2021 году
Происшествия
Горящая снегоуборочная машина в Москве попала на видео
00:24
Горящая снегоуборочная машина в Москве попала на видео
Новости Москвы Пожары
Водитель протаранил половину машин на парковке в Ижевске
01:22
Водитель протаранил половину машин на парковке в Ижевске
Происшествия
Мойщик на угнанном авто влетел в театр в Москве
00:53
Мойщик на угнанном авто влетел в театр в Москве
Происшествия Новости Москвы
Штурм завода с массовой рейв-вечеринкой попал на видео
01:12
Штурм завода с массовой рейв-вечеринкой попал на видео
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение