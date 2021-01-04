Ещё
Далее:
Читайте также:
Российский фильм попал в топ лучших в мире
Российский фильм попал в топ лучших в мире Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

В России отказались вводить обязательный ЕГЭ по иностранному языку 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 20 31 минуту назад
В России отказались вводить обязательный ЕГЭ по иностранному языку
Фото: РИА Новости
Обязательный единый государственный экзамен по иностранному языку не будут вводить в России, следует из приказа министерства просвещения, вступившего в силу 4 января.
Обязательными в документе, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, значатся только ЕГЭ по русскому языку и математике. Иностранный язык — английский, немецкий, французский, испанский или китайский — попал в список предметов, которые сдаются по выбору.
Также среди предметов по выбору остались физика, химия, информатика, биология, география, история, обществознание, литература, родной язык и родная литература, передает РИА «Новости».
ЕГЭ в 2021 году пройдет с 31 мая по 2 июля. Те, кто не поступают в вузы, будут сдавать выпускные экзамены с 24 по 28 мая. Досрочный период проведения ЕГЭ в 2021 году отменили.
В прошлом году в Минпросвещения России сообщили, что не станут включать иностранный язык в число обязательных предметов государственной итоговой аттестации обучающихся. В Рособрнадзоре поддержали это решение, поскольку в российских школах, на их взгляд, неравномерный уровень преподавания данного предмета.
Видео дня. В России стало на 580 миллионеров больше
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
«Самый большой ребенок в мире» умер в Кабардино-Балкарии «Самый большой ребенок в мире» умер в Кабардино-Балкарии Вассерман дал прогноз по развитию событий в 2021 году Вассерман дал прогноз по развитию событий в 2021 году В Москве вакцинацию от COVID расширили на сотрудников финансовой сферы и бюджетников В Москве вакцинацию от COVID расширили на сотрудников финансовой сферы и бюджетников
Комментарии 2
Общество , Рособрнадзор , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
«Королеву сухого льда» под бой курантов бросил жених
01:44
«Королеву сухого льда» под бой курантов бросил жених
Шоу-бизнес Общество
Мужчина провалился в яму с кипятком в центре Волжского
00:31
Мужчина провалился в яму с кипятком в центре Волжского
Происшествия
Первые акции протеста в 2021 году в Минске попали на видео
01:34
Первые акции протеста в 2021 году в Минске попали на видео
В мире Общество
Автобус с пассажирами перевернулся в Иванове
01:02
Автобус с пассажирами перевернулся в Иванове
Происшествия
Москвич «порадовал» друзей автоматной очередью
00:50
Москвич «порадовал» друзей автоматной очередью
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео первого серьезного ДТП в 2021 году
00:14
Опубликовано видео первого серьезного ДТП в 2021 году
Происшествия
Горящая снегоуборочная машина в Москве попала на видео
00:24
Горящая снегоуборочная машина в Москве попала на видео
Новости Москвы Пожары
Водитель протаранил половину машин на парковке в Ижевске
01:22
Водитель протаранил половину машин на парковке в Ижевске
Происшествия
Мойщик на угнанном авто влетел в театр в Москве
00:53
Мойщик на угнанном авто влетел в театр в Москве
Происшествия Новости Москвы
Штурм завода с массовой рейв-вечеринкой попал на видео
01:12
Штурм завода с массовой рейв-вечеринкой попал на видео
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение