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В Петербурге ждут «трех новых волн» пандемии после праздников 

Вероника Полынина 54 минуты назад
В Петербурге ожидают «трех волн» пандемии после праздников
Фото: ТАСС
Власти Санкт-Петербурга ожидают три волны пандемии после завершения новогодних праздников. Об этом заявил вице-губернатор Евгений Елин, сообщает «Фонтанка».
Чиновник отметил, что в каникулы число госпитализаций в городе сократилось на треть, однако призвал не расслабляться, объяснив это «эффектом праздников».

«Ждем после окончания праздников три новые волны: посмотрим, что случится после Нового года, после Рождества и после возвращения людей из отпусков», — сказал Елин.

Вице-губернатор призвал горожан «не отключать голову» и соблюдать коронавирусные ограничения: «не гулять, не обниматься и не тусоваться».
Санкт-Петербург находится на втором месте после Москвы по общему числу зараженных, а также по числу смертельных исходов. Всего в регионе выявили 253,3 тысячи заразившихся коронавирусом, умерли 7,9 тысячи пациентов.
Ранее, как сообщал «Рамблер», власти Санкт-Петербурга запретили работу ресторанов, кафе и баров с 31 декабря по 3 января, с 4 по 10 января они могут работать только до семи часов вечера. Музеи, выставочные и концертные залы будут закрыты все новогодние каникулы. Власти города также попросили туристов воздержаться от поездок в Санкт-Петербург.

«Мы очень любим гостей, но, извините, не в этом году», — сказал заявил вице-губернатор Евгений Елин.

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Общество , Евгений Елин , Правительство Санкт-Петербурга , Фонтанка.Ру
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