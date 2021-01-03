В Петербурге ожидают «трех волн» пандемии после праздников

Чиновник отметил, что в каникулы число госпитализаций в городе сократилось на треть, однако призвал не расслабляться, объяснив это «эффектом праздников».

«Ждем после окончания праздников три новые волны: посмотрим, что случится после Нового года, после Рождества и после возвращения людей из отпусков», — сказал Елин.

Вице-губернатор призвал горожан «не отключать голову» и соблюдать коронавирусные ограничения: «не гулять, не обниматься и не тусоваться».

Санкт-Петербург находится на втором месте после Москвы по общему числу зараженных, а также по числу смертельных исходов. Всего в регионе выявили 253,3 тысячи заразившихся коронавирусом, умерли 7,9 тысячи пациентов.

Ранее, как сообщал «Рамблер», власти Санкт-Петербурга запретили работу ресторанов, кафе и баров с 31 декабря по 3 января, с 4 по 10 января они могут работать только до семи часов вечера. Музеи, выставочные и концертные залы будут закрыты все новогодние каникулы. Власти города также попросили туристов воздержаться от поездок в Санкт-Петербург.