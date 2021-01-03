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Москва

Новый штамм коронавируса назвали более заразным для детей 

Вероника Полынина 40 минут назад
Новый штамм коронавируса назвали более заразным для детей
Фото: Reuters
Ученые предупредили об опасности «британской» мутации коронавируса для детей.
Старший преподаватель эпидемиологии Лондонского университета королевы Марии Дипти Гурдасани написала в Twitter, что дети от 0 до 19 лет в 1,2 раза чаще заражаются новым вариантом коронавируса. По ее словам, «британская» мутация чаще вызывает симптомы коронавируса у детей.
Ученый предполагает, что в ближайшее время ситуация с распространением коронавируса в Великобритании станет только хуже. По мнению Гурдасани, распространенный среди детей штамм может перекинуться на взрослых, что приведет к новым тяжелым случаям заболевания и летальным исходам.
Ранее как сообщал «Рамблер», в Великобритании был обнаружен коронавирус-мутант. Ученые, изучив ранее не известный штамм инфекции, пришли к выводу, что он распространяется гораздо быстрее (до 70%). При этом специалисты еще не пришли к единому мнению, насколько опасен новый тип коронавируса для человека.
Британский штамм коронавируса уже выявили в Канаде, Франции, Норвегии, Японии и финском районе Кюменлааксо, граничащем с Выборгом.
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