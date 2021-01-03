Новый штамм коронавируса назвали более заразным для детей 

Ученые предупредили об опасности «британской» мутации коронавируса для детей.

Старший преподаватель эпидемиологии Лондонского университета королевы Марии Дипти Гурдасани написала в Twitter, что дети от 0 до 19 лет в 1,2 раза чаще заражаются новым вариантом коронавируса. По ее словам, «британская» мутация чаще вызывает симптомы коронавируса у детей.

Ученый предполагает, что в ближайшее время ситуация с распространением коронавируса в Великобритании станет только хуже. По мнению Гурдасани, распространенный среди детей штамм может перекинуться на взрослых, что приведет к новым тяжелым случаям заболевания и летальным исходам.

Ранее как сообщал «Рамблер», в Великобритании был обнаружен коронавирус-мутант. Ученые, изучив ранее не известный штамм инфекции, пришли к выводу, что он распространяется гораздо быстрее (до 70%). При этом специалисты еще не пришли к единому мнению, насколько опасен новый тип коронавируса для человека.

Британский штамм коронавируса уже выявили в Канаде, Франции, Норвегии, Японии и финском районе Кюменлааксо, граничащем с Выборгом.