В Петербурге ожидают «трех волн» COVID-19 после праздников

Санкт-Петербурге ожидают, что после праздников появятся новые волны коронавируса. Об этом сообщил вице-губернатор Евгений Елин.

"Сейчас ситуация с койками у нас спокойная. Три новые волны ждем после праздников", — сказал он.

Елин попросил жителей города более ответственно относиться к пандемии и соблюдать ограничения. Ранее власти Санкт-Петербурга пошли на уступки рестораторам и владельцам кафе. Им разрешили работать с 4 января до 23 часов. Изначально предполагалось, что закрываться они будут в 19 часов.

В России за последние сутки выявили 24 150 новых случаев коронавируса в 84 регионах. В 2 613 (10,8%) из них заболевание протекало без клинических проявлений. На Москву пришелся 3 851 случай. Всего в РФ зарегистрировано 3 236 787 случаев (+0,8%) коронавируса.