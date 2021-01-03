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Москва

В Москве прощаются с Владимиром Кореневым 

Газета.Ru и ещё 4 3 января 2021
В Москве началось прощание с актером Владимиром Кореневым, сообщает РИА "Новости".
Гражданская панихида проходит в Электротеатре Станиславский. На церемонию прощания пришли родные, коллеги и поклонники творчества актера.
После прощания Коренева похоронят на Введенском кладбище.
Коллега рассказал, как в свое время травили Коренева
Владимир Коренев родился 20 июня 1940 в Севастополе. В 1957 году он поступил в ГИТИС, на последнем курсе института получил главную роль в фильме режиссера Владимира Чеботарева "Человек-амфибия", которая и принесла Кореневу популярность. Также снимался в фильмах "Свет далекой звезды", "Дети Дон-Кихота", "Сыны Отечества" и др.
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Общество , Видео , Владимир Коренев , Владимир Чеботарев , РИА Новости , Москва , Севастополь
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