В Москве началось прощание с актером Владимиром Кореневым, сообщает РИА "Новости".
Гражданская панихида проходит в Электротеатре Станиславский. На церемонию прощания пришли родные, коллеги и поклонники творчества актера.
После прощания Коренева похоронят на Введенском кладбище.
Владимир Коренев родился 20 июня 1940 в Севастополе. В 1957 году он поступил в ГИТИС, на последнем курсе института получил главную роль в фильме режиссера Владимира Чеботарева "Человек-амфибия", которая и принесла Кореневу популярность. Также снимался в фильмах "Свет далекой звезды", "Дети Дон-Кихота", "Сыны Отечества" и др.