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Москва

Роспотребнадзор изучает сообщения из Конго о новой «смертельной болезни» 

Прайм и ещё 3 55 минут назад
Роспотребнадзор изучает все источники и публикации о заболеваемости в Конго после данных о возможном возникновении новой смертельной "болезни X", сказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее CNN сообщило, что ученый Жан-Жак Муембе-Тамфум, который одним из первых обнаружил вирус Эбола, предупредил о возможности появления смертельно опасной "болезни X". По его словам, у одной из его пациенток в Демократической республике Конго были зафиксированы ранние симптомы геморрагической лихорадки, при этом тесты на Эболу и другие известные заболевания показали отрицательные результаты.

"Роспотребнадзор изучает все источники и публикации по теме, которые касаются заболеваемости в Конго", — заявили в пресс-службе ведомства.

Миру предрекли новую смертельно опасную «Болезнь X»
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Общество , Видео , Роспотребнадзор , CNN , РИА Новости , Конго
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