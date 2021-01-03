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Освобожденные в Ливии моряки рассказали о тяжелых условиях содержания 

Газета.Ru и ещё 2 41 минуту назад
Освобожденные в Ливии россияне рассказали о пережитом
Фото: Reuters
Вернувшиеся из Ливии российские моряки рассказали о тяжелых условиях ареста: их связывали и долгое время держали в обездвиженном состоянии. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Одну ночь мы 12 часов были связаны, обездвижены. Нас заставляли, чтобы мы постоянно находились в одной позе", — рассказал один из членов экипажа, Виктор Бодряга.

Он признался, что до последнего момента, посадки в самолет в Россию, моряки не знали, куда их везут. Ранее министр иностранных дел Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Мухаммад Сияла заявил, что в стране не похищали российских граждан, их арестовали, когда те оказались в ливийских водах. До этого член Общественной палаты России, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич рассказал об освобождении россиян, которые находились в плену в Ливии. По его словам, из плена были освобождены четверо человек.
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Общество , В мире , Происшествия , Александр Малькевич , Общественная палата России , Ливия
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