У заразившегося COVID-19 Ланового поражены 5% легких

"5% у него поражения легких. Его выпишут через несколько дней. Все в порядке с ним, пока с Ириной Петровной (супруга Ирина Купченко — ред.) в больнице побудет. У нее нет заражения (коронавирусом). Она пока с ним останется, но, я думаю, завтра уедет. Все обошлось", — рассказал Журавлева агентству.