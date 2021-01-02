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Москва

Представитель Ланового рассказал о состоянии артиста 

РИА Новости 47 минут назад
У заразившегося COVID-19 Ланового поражены 5% легких
Фото: РИА Новости
Народный артист СССР Василий Лановой, заболевший коронавирусом, чувствует себя нормально, у него обнаружено 5% поражение легких, он пробудет в больнице несколько дней, заявила РИА Новости его представитель Антонина Журавлева.
Ранее директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок сообщал, что Лановой заболел коронавирусом. Артист вместе с супругой госпитализированы в больницу.

"5% у него поражения легких. Его выпишут через несколько дней. Все в порядке с ним, пока с Ириной Петровной (супруга Ирина Купченко — ред.) в больнице побудет. У нее нет заражения (коронавирусом). Она пока с ним останется, но, я думаю, завтра уедет. Все обошлось", — рассказал Журавлева агентству.

Лановой родился 16 января 1934 года. Является артистом Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, народный артист СССР, лауреат Ленинской премии, Герой Труда РФ, председатель попечительского совета патриотической акции "Бессмертный полк", заведующий кафедрой сценической речи, профессор Театрального училища имени Бориса Щукина.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Общество , Василий Лановой , Ирина Купченко , Антонина Журавлева , Кирилл Крок , РИА Новости
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