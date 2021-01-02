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Москва

Врач Джигарханяна рассказал о состоянии актера перед смертью 

Ирина Лебедева 2 часа назад
Врач Джигарханяна рассказал о состоянии актера перед смертью
Фото: ТАСС
После кончины знаменитого актера театра и кино Армена Джигарханяна в СМИ и социальных сетях поползли слухи о том, что, якобы, за пожилым человеком ухаживали недостаточно хорошо. Говорилось, в частности, что у него были пролежни.
Масла в огонь подлил Евгений Петросян, заявивший в интервью на YouTube-канале "Эмпатия Манучи" что народный артист СССР "сгнил, лежа в постели, в муках и адских болях".
Академик РАН профессор Армаис Камалов, руководитель Университетской клиники МГУ, под присмотром которого последние дни был Армен Борисович, резко высказался по поводу подобных сплетен.

"Обидно, что вокруг блестящего актера раздуваются ненужные сплетни и склоки. Джигарханян — великий актер, пускай таким и останется в нашей памяти", — приводит слова медика «Комсомольская Правда».

Камалов объяснил, что ресурсы человеческого организма не бесконечны, и приходит время, когда уже мало что можно сделать. За Джигарханяном ухаживали супруга и сиделка, а также большую помощь оказывали друзья и коллеги актера.
Армаис Камалов напомнил, что Армен Борисович лечился в их клинике неоднократно. И всегда был окружен вниманием и врачей, и друзей. Так, еще в 2018-м году артист попал в больницу с инфарктом и был в состоянии комы. Благодаря стараниям врачей тогда ему удалось не только победить болезнь, но и затем восстановиться и вернуться к репетициям.
Как ранее сообщал «Рамблер», пасынок режиссера Армена Джигарханяна Степан оценил высказывания бывшей жены своего отца Виталины Цымбалюк-Романовской, а также осудил супругу юмориста Евгения Петросяна Татьяну Брухунову за распространение слухов. После смерти актера его бывшая жена Виталина Цымбалюк-Романовская, а также Евгений Петросян обвинили родственников Джигарханяна в ненадлежащем уходе.
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Общество , Татьяна Брухунова , Армаис Камалов , Армен Джигарханян , Евгений Петросян , РАН , Комсомольская правда
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