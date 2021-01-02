Врач Джигарханяна рассказал о состоянии актера перед смертью 

После кончины знаменитого актера театра и кино Армена Джигарханяна в СМИ и социальных сетях поползли слухи о том, что, якобы, за пожилым человеком ухаживали недостаточно хорошо. Говорилось, в частности, что у него были пролежни.

Масла в огонь подлил Евгений Петросян заявивший в интервью на YouTube-канале "Эмпатия Манучи" что народный артист СССР "сгнил, лежа в постели, в муках и адских болях".

Академик РАН профессор Армаис Камалов , руководитель Университетской клиники МГУ, под присмотром которого последние дни был Армен Борисович, резко высказался по поводу подобных сплетен.

"Обидно, что вокруг блестящего актера раздуваются ненужные сплетни и склоки. Джигарханян — великий актер, пускай таким и останется в нашей памяти", — приводит слова медика «Комсомольская Правда».

Камалов объяснил, что ресурсы человеческого организма не бесконечны, и приходит время, когда уже мало что можно сделать. За Джигарханяном ухаживали супруга и сиделка, а также большую помощь оказывали друзья и коллеги актера.

Армаис Камалов напомнил, что Армен Борисович лечился в их клинике неоднократно. И всегда был окружен вниманием и врачей, и друзей. Так, еще в 2018-м году артист попал в больницу с инфарктом и был в состоянии комы. Благодаря стараниям врачей тогда ему удалось не только победить болезнь, но и затем восстановиться и вернуться к репетициям.