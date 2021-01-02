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В расписании омского аэропорта появился рейс в прошлое 

РИА Новости и ещё 6 1 час назад
В расписании омского аэропорта появился рейс в 2020 год
Фото: РИА Новости
В расписании Омского аэропорта имени Карбышева появился рейс с пунктом назначения "в прошлое".
Как пояснили РИА Новости в пресс-службе аэропорта, "объявление о несуществующем рейсе в прошлое, который был отменен, появилось на табло для создания настроения и в рамках новогодней акции".
Объявление на онлайн-табло Омского аэропорта появилось 1 января 2021 года, шуточный рейс от "авиакомпании" "Старый 2020 год" значится как отмененный. Также в списке рейсов, которые ожидаются в аэропорту, значится рейс № 2021 из Камчатки "авиакомпании" "Новый 2021 год". Поскольку рейс несуществующий, он также находится в статусе "отменен".
Такую акцию аэропорт проводит впервые, а началось все 31 декабря в 24:00, когда на табло аэропорта высвечивались данные о прибытии Деда Мороза, добавила собеседница агентства. В рамках той же новогодней акции 30 и 31 декабря в Омском аэропорту для пассажиров с детьми работали новогодние стойки регистрации, где детям выдавали отдельный посадочный талон.
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Общество , РИА Новости , Омск , Омская Область
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