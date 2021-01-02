В расписании омского аэропорта появился рейс в 2020 год

В расписании Омского аэропорта имени Карбышева появился рейс с пунктом назначения "в прошлое".

Как пояснили РИА Новости в пресс-службе аэропорта, "объявление о несуществующем рейсе в прошлое, который был отменен, появилось на табло для создания настроения и в рамках новогодней акции".

Объявление на онлайн-табло Омского аэропорта появилось 1 января 2021 года, шуточный рейс от "авиакомпании" "Старый 2020 год" значится как отмененный. Также в списке рейсов, которые ожидаются в аэропорту, значится рейс № 2021 из Камчатки "авиакомпании" "Новый 2021 год". Поскольку рейс несуществующий, он также находится в статусе "отменен".