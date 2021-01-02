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Москва

Стала известна причина смерти актёра Владимира Коренева 

Свободная пресса 40 минут назад
Стала известна причина смерти известного советского и российского актёра, народного артиста РФ Владимира Коренева.
Как передаёт РБК со ссылкой на его дочь Ирину Кореневу, звезда отечественного кино, сыгравший главную роль в культовом советском фильме «Человек-амфибия», скончался после того, как заразился коронавирусом.
По словам женщины, артист находился в «красной зоне» в больнице.
Ранее сообщалось, что Владимир Коренев умер 2 января на 81-м году жизни.

Справка «СП»

Владимир Борисович Коренев — советский и российский актёр театра и кино, педагог. Народный артист России (1998). Родился 20 июня 1940 года в Севастополе.
После окончания школы Владимир Коренев избрал профессию актёра и в 1957 году поступил в ГИТИС. Он учился на последнем курсе, когда из Ленинграда в Москву приехал ассистент по актёрам подыскивать исполнителя на главную роль в фильме «Человек-амфибия».
Режиссёру Владимиру Чеботарёву на роль Ихтиандра нужен был артист, которого никто бы не знал. После выхода фильма, который стал лидером советского кинопроката 1962 года, Владимир Коренев стал секс-символом страны.
В 1961 году пришёл в труппу Московского драматического театра имени К. С. Станиславского (ныне — Электротеатр Станиславский), куда его пригласил Михаил Яншин, руководивший театром в то время. С тех пор Владимир Коренев был ведущий артистом труппы.
До 2015 года — профессор, художественный руководитель факультета театрального искусства Института гуманитарного образования и информационных технологий. После окончания 2014−2015 учебного года факультет расформирован ввиду отсутствия прибыли.
Помимо фильма «Человек-Амфибия» Коренев снялся также в таких известных картинах, как «Освобождение», «Много шума из ничего», «Дети Арбата», «Тайны дворцовых переворотов» и многих других.
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Комментарии 16
Общество , Видео , Ирина Коренева , Владимир Коренев , Михаил Яншин , Владимир Чеботарев , РБК
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