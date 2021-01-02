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Умер артист Владимир Коренев, сыгравший в «Человеке-амфибия» 

Ura.Ru 35 минут назад
От коронавирусной инфекции скончался актер Владимир Коренев. Ему было 80 лет.

«Актер Владимир Коренев умер в возрасте 80 лет. Перед смертью он лежал в «красной зоне» с коронавирусом», — сообщает РБК в своем telegram-канале.

Известность Кореневу принесла главная роль в советском фильме «Человек-амфибия» 1961 года. Также актер сыграл в фильмах «Дети Дон Кихота», «Много шума из ничего», киноэпопеи «Освобождение». До 2015 года Коренев был художественным руководителем факультета театрального искусства Института гуманитарного образования и информационных технологий. В последние годы артист снимался в российских телесериалах: «Метод Лавровой», «Тайны дворцовых переворотов» и «Орлова и Александров».
Умер актер Робер Оссейн
С 1961 года Коренев был женат на актрисе Алефтине Константиновой. У супругов есть дочь Ирина Коренева, которая тоже стала актрисой. Семья служила в электротеатре «Станиславский». Также у Коренева есть внук и правнучка.
В 2020 году из жизни ушли знаменитые люди со всего мира. Причиной смерти многих из них стало заражение коронавирусом.
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Общество , Видео , Ирина Коренева , Алефтина Константинова , Робер Оссейн , Владимир Коренев , РБК
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