От коронавирусной инфекции скончался актер Владимир Коренев . Ему было 80 лет.

«Актер Владимир Коренев умер в возрасте 80 лет. Перед смертью он лежал в «красной зоне» с коронавирусом», — сообщает РБК в своем telegram-канале.

Известность Кореневу принесла главная роль в советском фильме «Человек-амфибия» 1961 года. Также актер сыграл в фильмах «Дети Дон Кихота», «Много шума из ничего», киноэпопеи «Освобождение». До 2015 года Коренев был художественным руководителем факультета театрального искусства Института гуманитарного образования и информационных технологий. В последние годы артист снимался в российских телесериалах: «Метод Лавровой», «Тайны дворцовых переворотов» и «Орлова и Александров».

С 1961 года Коренев был женат на актрисе Алефтине Константиновой . У супругов есть дочь Ирина Коренева , которая тоже стала актрисой. Семья служила в электротеатре «Станиславский». Также у Коренева есть внук и правнучка.

В 2020 году из жизни ушли знаменитые люди со всего мира. Причиной смерти многих из них стало заражение коронавирусом.