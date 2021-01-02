Умер сценарист фильма «Все будет хорошо» Олег Данилов

В субботу, 2 января, в Москве на 72-м году жизни скончался известный сценарист Олег Данилов . Смерть мужчины подтвердил его близкий друг, режиссер Дмитрий Астрахан , который признался, что ему очень сложно осознать эту потерю. Покойный является автором сценария таких фильмов, как «Ты у меня одна», «Все будет хорошо», «Деточки», сериала «Зал ожидания».

«Сегодня ушёл из жизни мой близкий друг, большой художник, автор сценариев всех моих фильмов, драматург и сценарист Олег Данилов. Сложно принять и осознать эту потерю. Светлая память об Олеге Данииловиче навсегда сохранится в сердцах его друзей, коллег и многочисленных поклонников», — написал Астрахан. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дмитрий Астрахан (@dmitry_astrahan)

Олег Данилов родился 26 октября 1949 года в Ленинграде. После окончания школы поступил на экономический факультет Ленинградского кораблестроительного института, однако работать пошел на киностудию, где нашел себя в написании сценариев. Он является автором пьес «Три пишем — два в уме», «Подари мне лунный свет», «Четвертая планета», и т.д. В 1993 году Олег Даниилович получил премию имени А. Пиотровского за лучший сценарий.

О причинах смерти пока ничего не сообщается. «Экспресс газета» выражает соболезнования родным и близким мужчины.