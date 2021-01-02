Умер сценарист фильма «Все будет хорошо» Олег Данилов

В субботу, 2 января, в Москве на 72-м году жизни скончался известный сценарист Олег Данилов. Смерть мужчины подтвердил его близкий друг, режиссер Дмитрий Астрахан, который признался, что ему очень сложно осознать эту потерю. Покойный является автором сценария таких фильмов, как «Ты у меня одна», «Все будет хорошо», «Деточки», сериала «Зал ожидания».
«Сегодня ушёл из жизни мой близкий друг, большой художник, автор сценариев всех моих фильмов, драматург и сценарист Олег Данилов. Сложно принять и осознать эту потерю. Светлая память об Олеге Данииловиче навсегда сохранится в сердцах его друзей, коллег и многочисленных поклонников», — написал Астрахан.
Олег Данилов родился 26 октября 1949 года в Ленинграде. После окончания школы поступил на экономический факультет Ленинградского кораблестроительного института, однако работать пошел на киностудию, где нашел себя в написании сценариев. Он является автором пьес «Три пишем — два в уме», «Подари мне лунный свет», «Четвертая планета», и т.д. В 1993 году Олег Даниилович получил премию имени А. Пиотровского за лучший сценарий.
О причинах смерти пока ничего не сообщается. «Экспресс газета» выражает соболезнования родным и близким мужчины.