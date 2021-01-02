Ещё
Далее:
Читайте также:
«На острие»: жесткое противостояние саблисток
«На острие»: жесткое противостояние саблисток Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Автор сценария фильма «Ты у меня одна» Олег Данилов умер в Москве 

Экспресс газета и ещё 1 3 часа назад
Умер сценарист фильма «Все будет хорошо» Олег Данилов
Фото: Instagram
В субботу, 2 января, в Москве на 72-м году жизни скончался известный сценарист Олег Данилов. Смерть мужчины подтвердил его близкий друг, режиссер Дмитрий Астрахан, который признался, что ему очень сложно осознать эту потерю. Покойный является автором сценария таких фильмов, как «Ты у меня одна», «Все будет хорошо», «Деточки», сериала «Зал ожидания».

«Сегодня ушёл из жизни мой близкий друг, большой художник, автор сценариев всех моих фильмов, драматург и сценарист Олег Данилов. Сложно принять и осознать эту потерю. Светлая память об Олеге Данииловиче навсегда сохранится в сердцах его друзей, коллег и многочисленных поклонников», — написал Астрахан.

Олег Данилов родился 26 октября 1949 года в Ленинграде. После окончания школы поступил на экономический факультет Ленинградского кораблестроительного института, однако работать пошел на киностудию, где нашел себя в написании сценариев. Он является автором пьес «Три пишем — два в уме», «Подари мне лунный свет», «Четвертая планета», и т.д. В 1993 году Олег Даниилович получил премию имени А. Пиотровского за лучший сценарий.
О причинах смерти пока ничего не сообщается. «Экспресс газета» выражает соболезнования родным и близким мужчины.
Видео дня. Губернатор Томска оказался во временной петле
Экспресс газета: последние новости
"Ты всегда будешь жить в наших сердцах!" Умер исполнитель песни «Обручальное кольцо» Владимир Ефименко "Ты всегда будешь жить в наших сердцах!" Умер исполнитель песни «Обручальное кольцо» Владимир Ефименко Какой сегодня праздник: 2 января 2021 года Какой сегодня праздник: 2 января 2021 года Из красавицы превратилась в тетку: внешность молодой любовницы Михаила Ефремова ужаснула россиян Из красавицы превратилась в тетку: внешность молодой любовницы Михаила Ефремова ужаснула россиян
Комментарии 1
Общество , Олег Данилов , Дмитрий Астрахан , Минск , Москва , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Хилькевич получила удар ногой в нос от мужа в Новый год
00:23
Хилькевич получила удар ногой в нос от мужа в Новый год
Шоу-бизнес Происшествия
На массовой незаконной вечеринке сожгли полицейское авто
00:40
На массовой незаконной вечеринке сожгли полицейское авто
В мире Европа
Призывник сбежал из армии по пути в военкомат
00:19
Призывник сбежал из армии по пути в военкомат
Происшествия В мире
Жена президента США оконфузилась в прямом эфире
00:17
Жена президента США оконфузилась в прямом эфире
В мире Политика
«Мерседес» протаранил Театр Вахтангова на Арбате
00:12
«Мерседес» протаранил Театр Вахтангова на Арбате
Происшествия Новости Москвы
Женщина погибла при падении на рельсы в московском метро
00:12
Женщина погибла при падении на рельсы в московском метро
Происшествия Новости Москвы
Толпы образовались возле ограждений Красной площади
00:25
Толпы образовались возле ограждений Красной площади
Новости Москвы Общество
Запутавшийся в гирлянде самолет едва не разбился
01:20
Запутавшийся в гирлянде самолет едва не разбился
Происшествия В мире
Вандалы сожгли десятки машин в новогоднюю ночь
01:06
Вандалы сожгли десятки машин в новогоднюю ночь
Происшествия В мире
Гигантская елка загорелась на празднике в Дербенте
01:29
Гигантская елка загорелась на празднике в Дербенте
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение