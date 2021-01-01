Врач из «красной зоны» сделал предложение коллеге и попал на видео 

В Красноярской больнице врач сделал предложение руки и сердца своей коллеге. Об этом сообщает телеканал «360», опубликовавший соответствующую запись.

Молодые люди познакомились в апреле прошлого года во время работы в «красной зоне» в госпитале. И спустя восемь месяцев врач-травматолог и хирург Игорь Анохин, встав на одно колено, предложил своей возлюбленной ординатору-анестезиологу Екатерине Внуковой стать его женой. Девушка приняла предложение.

Свадьбу медики решили сыграть, когда ситуация с коронавирусом станет спокойнее, а после открытия границ будущие молодожены планируют отправиться в путешествие.