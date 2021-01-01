Нетрудно предсказать, что и наступивший год пройдёт под знаком коронавируса. Правда, на редкость быстро созданы вакцины — но массово применять их пришлось задолго до конца полной программы испытаний: уже понятно, что почти все они безопасны, но ещё неясно, насколько надёжно защищают. По всему миру вакцинация продлится года три. Поэтому надо уже перестраивать все технологические цепочки, — написал Вассерман в блоге на сайте телеканала РЕН ТВ.