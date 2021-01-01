Умер рэпер MF Doom 

Рэпер MF Doom (Дэниел Думилей) умер в возрасте 49 лет. Об этом в пятницу, 1 января, сообщает The Variety.

Думилей умер еще 31 октября, однако его супруга Жасмин сообщила об этом только сейчас на его странице в Instagram

В посте она назвала его величайшим мужем, отцом и учителем, любовником и другом, о которых она «когда-либо могла мечтать». Она также поблагодарила его за все и сообщила поклонникам новость.

«Мой мир никогда не будет прежним без тебя. Слова никогда не выразят то, что вы и Малахи значите для меня, я люблю и обожаю вас обоих. Пусть все и дальше благословляют вас, нашу семью и всю планету», — отметила жена Думилея.

В конце супруга подписала письмо: «Со всей любовью. Жасмин» и указала дату «31 октября 2020 год».

Дэниел Думилей (Daniel Dumile) родился 9 января 1971 года в Англии. Рэпер и продюсер стал известен постоянным ношением маски, в текстах его песен появлялся лирический герой-злодей. Среди его сценических имен, помимо MF Doom — Viktor Vaughn, King Geedorah, Metal Face и Metal Fingers.