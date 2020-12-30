Семья Фрейндлих встретит Новый год в больнице 

Тарасова назвала 2020 год особенным и очень сложным для всех.

«И, если ещё «вчера» я думала, что мы проводим его, поблагодарим за все, чему он нас научил и на что испытывал, и встретим Новый, другой год, то сейчас мои мечты остаются мечтами», — написала она (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

По словам Тарасовой, это первый Новый год, который ее семья встречает не вместе.

«Я, мама, бабушка Алиса. Первый Новый год, когда дочка проведёт его вместе с папой вдвоём. Бабушка Лора проведёт его одна в другой больнице. Сердце болит, разрывается», — рассказала внучка актрисы.

Она добавила, что верит, что все будет хорошо.

«Соне нужна здоровая мама, бабушка и прабабушки. Мы скоро будем вместе, будем опять обниматься и целоваться до умопомрачения», — заключила она.

Как писал «Рамблер», о госпитализации 86-летней Фрейндлих стало известно 28 декабря. Актриса попала в реанимацию петербургской больницы. В городском комитете по культуре «Фонтанке» https://www.fontanka.ru/2020/12/28/69664961/ заявили, что у актрисы есть поражение легких (СМИ сообщали, что оно 50-процентное).