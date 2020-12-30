Семья Фрейндлих встретит Новый год в больнице 

Внучка Алисы Фрейндлих Анна Тарасова рассказала, что она и ее мать Варвара Владимирова проведут новогоднюю ночь вместе с бабушкой в больнице. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.
Тарасова назвала 2020 год особенным и очень сложным для всех.
«И, если ещё «вчера» я думала, что мы проводим его, поблагодарим за все, чему он нас научил и на что испытывал, и встретим Новый, другой год, то сейчас мои мечты остаются мечтами», — написала она (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).
По словам Тарасовой, это первый Новый год, который ее семья встречает не вместе.
«Я, мама, бабушка Алиса. Первый Новый год, когда дочка проведёт его вместе с папой вдвоём. Бабушка Лора проведёт его одна в другой больнице. Сердце болит, разрывается», — рассказала внучка актрисы.
Она добавила, что верит, что все будет хорошо.
«Соне нужна здоровая мама, бабушка и прабабушки. Мы скоро будем вместе, будем опять обниматься и целоваться до умопомрачения», — заключила она.
Как писал «Рамблер», о госпитализации 86-летней Фрейндлих стало известно 28 декабря. Актриса попала в реанимацию петербургской больницы. В городском комитете по культуре «Фонтанке» https://www.fontanka.ru/2020/12/28/69664961/ заявили, что у актрисы есть поражение легких (СМИ сообщали, что оно 50-процентное).
По данным Mash, врачи дают оптимистичные прогнозы о выздоровлении актрисы. Она находится в сознании, может говорить и не подключена к ИВЛ.