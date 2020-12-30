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Врачи госпитализировали мать Скрипаля 

Вероника Полынина 33 минуты назад
Врачи госпитализировали мать Скрипаля
Фото: соцсети
93-летнюю мать Сергея Скрипаля госпитализировали с коронавирусом. Об этом рассказала племянница бывшего офицера ГРУ Виктория Скрипаль, сообщает «Московский комсомолец».

«Пару дней назад мне и родным пришли положительные тесты на «корону». Вчера у бабушки поднялась температура до 40,2 градусов. Дважды вызывали «скорую», а сегодня отвезли ее на платное КТ, так как в городской больнице было отказано по причине отсутствия квот», — рассказала Виктория.

По ее словам, врачи увидели 25-процентное поражение легких и рекомендовали положить бабушку в больницу.
Племянница Сергея Скрипаля рассказала, что мать бывшего разведчика уверяла, что чувствует себя хорошо, однако исследования показали, что у нее упал уровень кислорода в крови.
Как сообщал «Рамблер», ранее Виктория Скрипаль рассказала о телефонном разговоре с дочерью Сергея Скрипаля Юлией, состоявшемся в ноябре 2020 года. В беседе Юлия сообщила, что они с отцом по-прежнему живут в Великобритании. За Сергеем Скрипалем ухаживает медработник. Она чувствует себя хорошо и хотела бы переехать в Новую Зеландию, но пока такой возможности у нее нет.
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Общество , Сергей Скрипаль , Виктория Скрипаль , ГРУ , Московский комсомолец
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