Врачи госпитализировали мать Скрипаля 

«Пару дней назад мне и родным пришли положительные тесты на «корону». Вчера у бабушки поднялась температура до 40,2 градусов. Дважды вызывали «скорую», а сегодня отвезли ее на платное КТ, так как в городской больнице было отказано по причине отсутствия квот», — рассказала Виктория.

По ее словам, врачи увидели 25-процентное поражение легких и рекомендовали положить бабушку в больницу.

Племянница Сергея Скрипаля рассказала, что мать бывшего разведчика уверяла, что чувствует себя хорошо, однако исследования показали, что у нее упал уровень кислорода в крови.

Как сообщал «Рамблер», ранее Виктория Скрипаль рассказала о телефонном разговоре с дочерью Сергея Скрипаля Юлией, состоявшемся в ноябре 2020 года. В беседе Юлия сообщила, что они с отцом по-прежнему живут в Великобритании. За Сергеем Скрипалем ухаживает медработник. Она чувствует себя хорошо и хотела бы переехать в Новую Зеландию, но пока такой возможности у нее нет.