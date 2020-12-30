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Москва

Пахмутова и Добронравов встретят Новый год в «красной зоне» больницы 

News.ru 43 минуты назад
Пахмутова и Добронравов встретят Новый год в «красной зоне» больницы
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Композитор Александра Пахмутова и поэт Николай Добронравов по-прежнему находятся в «красной зоне» Центральной клинической больницы Управления делами президента.
Источник в медицинских кругах рассказал ФАН, что состояние здоровья творческой пары уже не вызывает беспокойства у врачей и является стабильным. Однако до выписки ещё далеко. Праздники супруги проведут в больнице.

У обоих температура в пределах нормы, у Пахмутовой — 36,6, у Добронравова — 36,7. Они не нуждаются в искусственной вентиляции лёгких. Но пока о выписке говорить рано, — сообщил собеседник агентства.

О заражении коронавирусом Добронравова и Пахмутовой стало известно 22 декабря. Их состояние не было тяжёлым, однако медики приняли решение о госпитализации, учтя возраст пары. Как писал NEWS.ru, инфекцию супруги могли подхватить в частном госпитале Барвихи, где проходили профилактическое обследование.
Народной артистке Советского Союза и лауреату двух Государственных премий СССР Александре Пахмутовой 91 год. Она является автором более 400 хитов. Среди них «Команда молодости нашей», «Как молоды мы были», «И вновь продолжается бой», «Орлята учатся летать».
Советскому и российскому поэту-песеннику, лауреату Государственной премии СССР Николаю Добронравову 92 года. Он написал тексты к таким легендарным песням, как «Надежда», «Птица счастья», «Трус не играет в хоккей».
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Комментарии
Общество , Николай Добронравов , Александра Пахмутова
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