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Москва

Попова усомнилась в стабильности ситуации с COVID-19 

News.ru 11 минут назад
Ситуация с распространением коронавируса не является однозначно стабильной, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Накануне Попова заявила, что ежесуточная заболеваемость коронавирусом в среднем по России составляет от 18 до 19 случаев на 100 тысяч населения. По её словам, в субъектах этот показатель составляет от 2-3 до 60 случаев на 100 тысяч человек.
По данным на 30 декабря, за последние сутки в России зафиксировано 26 513 случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, продолжается постепенное снижение суточной заболеваемости. Для сравнения: накануне было выявлено 27 002 заболевших.
Также за прошедшие 24 часа в стране выздоровело 29 235 пациентов. Болезнь унесла жизни 599 человек.
Ранее NEWS.ru писал, что эпидемиологическая ситуация в мире сможет стабилизироваться к тому моменту, когда COVID-19 достигнет своей цели и станет эндемиком, заявил вирусолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский.
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Общество , Видео , Анна Попова , Алексей Аграновский , Роспотребнадзор
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