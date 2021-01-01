Ещё
Далее:
Читайте также:
Комета Галлея: новогоднее кино с Ахеджаковой
Комета Галлея: новогоднее кино с Ахеджаковой Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Юрист рассказал о штрафах за фейерверки 

News.ru и ещё 1 28 минут назад
Назван размер штрафов за фейерверки
Фото: globallookpress.com
Использование салютов и фейерверков с 23:00 до 07:00 влечёт ответственность за нарушение покоя и тишины. Этот момент прописан в законе столицы о тишине.
Салют в будние ночи грозит штрафом.

Если вы не всё «отстреляли» в новогоднюю ночь и решили продолжить на следующие сутки, то после 23:00 такие действия незаконны и влекут за собой наложение штрафа в размере 1,5 тысячи рублей на физических лиц, — цитирует заведующего филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолия Миронова ПРАЙМ.

При запуске фейерверков необходимо соблюдать и правила безопасности. Так, в обычных магазинах продаются пиротехнические изделия от первого до третьего класса опасности. К примеру, бенгальский огонь относится к первому классу с радиусом опасной зоны до полуметра.

«С 1 января за взрыв петарды в квартире, скорее всего, не оштрафуют, но разумно ли это», — рассуждает юрист.

Самые серьёзные салюты относятся к пиротехнике третьего класса. Это опасность с радиусом зоны действия до 30 метров. Их запрещено использовать в помещении, на крыше, выступающих частях фасадов зданий. Штраф за это составляет 2–3 тысячи рублей.
Ранее NEWS.ru сообщал, что приобретать пиротехнику допустимо лишь в специализированных точках продаж, напомнили в ведомстве. Хлопушки и фейерверки должны обладать сертификатами качества или декларацией соответствия.
Видео дня. Машинист достал человека из-под поезда метро
News.ru: последние новости
Администратор русской «Википедии» скончался от коронавируса Администратор русской «Википедии» скончался от коронавируса Исполнитель песни «Обручальное кольцо» умер в возрасте 66 лет Исполнитель песни «Обручальное кольцо» умер в возрасте 66 лет ФМБА до Нового года начнёт клинические испытания препарата от коронавируса ФМБА до Нового года начнёт клинические испытания препарата от коронавируса
Комментарии
Общество , Химия , День Победы , Взрывы и катастрофы , Новогодняя ночь , Анатолий Миронов , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Сотни россиян рискуют встретить Новый год в аэропортах
00:23
Сотни россиян рискуют встретить Новый год в аэропортах
Общество Новости Москвы
Оголившиеся на пляже Сочи в декабре россияне попали на видео
00:09
Оголившиеся на пляже Сочи в декабре россияне попали на видео
Общество
Кадыров ответил родственникам боевиков
01:06
Кадыров ответил родственникам боевиков
Происшествия Криминал
Мужчина намеренно прыгнул под поезд в метро в Москве
00:21
Мужчина намеренно прыгнул под поезд в метро в Москве
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео последствий взрыва в жилом доме в Риге
00:41
Опубликовано видео последствий взрыва в жилом доме в Риге
Происшествия
50 разъяренных велосипедистов разгромили BMW в США
00:32
50 разъяренных велосипедистов разгромили BMW в США
Происшествия В мире
Мужчина закидал снегом проезжающие по трассе авто
00:29
Мужчина закидал снегом проезжающие по трассе авто
Происшествия Новости Москвы
«Спецназ-шоу» накрыли в Санкт-Петербурге
00:29
«Спецназ-шоу» накрыли в Санкт-Петербурге
Происшествия
«Грабительское бинго» обогатило жителя Кирова на 100 000
02:00
«Грабительское бинго» обогатило жителя Кирова на 100 000
Происшествия
Оползень снес жилой район в пригороде Осло
01:01
Оползень снес жилой район в пригороде Осло
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение