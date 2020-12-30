Российская Федерация и Боливия подписали контракт на поставку российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом в среду, 30 декабря, заявила президент Боливии Луиса Арсе.
По ее словам, страны подписали контракт на поставку 5,2 миллиона доз, сообщает РИА Новости.
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что исследования в рамках комбинации вакцины «Спутник V» и препарата компании AstraZeneca начнутся в ближайшее время в трех странах. Также он сообщил, что Российская Федерация получила первую партию вакцины «Спутник V», произведенную в Южной Корее.