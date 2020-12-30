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Москва

Россия и Боливия подписали контракт на поставку вакцины «Спутник V» 

Вечерняя Москва и ещё 7 20 минут назад
Российская Федерация и Боливия подписали контракт на поставку российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом в среду, 30 декабря, заявила президент Боливии Луиса Арсе.
По ее словам, страны подписали контракт на поставку 5,2 миллиона доз, сообщает РИА Новости.
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что исследования в рамках комбинации вакцины «Спутник V» и препарата компании AstraZeneca начнутся в ближайшее время в трех странах. Также он сообщил, что Российская Федерация получила первую партию вакцины «Спутник V», произведенную в Южной Корее.
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Общество , Видео , Луис Арсе , Кирилл Дмитриев , Российский фонд прямых инвестиций , РИА Новости , Белград , Боливия , Индия , Китай , Южная Корея , Сербия
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