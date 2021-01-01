Россиянкам разрешили сотню запрещенных ранее профессий

Приказ Минтруда РФ об утверждении перечня работ, на которых ограничивается применение труда женщин, вступает в силу с 1 января.

Он содержит 100 позиций, в то время как в предыдущей версии документа их было 456.

Как поясняли в министерстве, наибольший интерес у женщин вызывают профессии в морском и речном судоходстве, автомобильном и железнодорожном транспорте, в гражданской авиации и сельском хозяйстве.

Приказ снял ограничения на такие профессии и виды работ, как член палубной команды судна, например, боцман, шкипер, матрос, за исключением работ в машинном отделении. Также женщины смогут работать машинистами электропоездов, скоростных и высокоскоростных поездов, выполнять верхолазные работы на высоте свыше 10 метров.

Ограничения также сняты с работы водителями большегрузных автомобилей и сельскохозяйственной спецтехники, таких как грузовик с прицепом, трактор, самосвал, КамАЗ. Исключение составляет работа машиниста строительной техники.

При этом при создании безопасных условий труда работодатель может применять труд женщин без ограничений.