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Москва

В Москве простились с советским разведчиком Джорджем Блейком 

ТК «Звезда» 22 минуты назад
Легендарного советского разведчика Джорджа Блейка, внесшего большой вклад в обеспечение стратегических отношений СССР и США, похоронили на Троекуровском кладбище на Аллее Героев.
В последний путь Блейка проводили с воинскими почестями в присутствии руководства Службы внешней разведки. Героя под государственный гимн России и залпы почетного караула похоронили под именем Георгия Ивановича Бехтера. Именно под этим именем разведчик проживал в СССР с 1965 года.
Родившийся в Голландии, Блейк служил в британской МИ-6. По идейным соображениям он перешел на строну советской разведки. Еще будучи юношей, он начал борьбу с нацизмом. Из-за предательства Блейк был приговорен к 42 годам тюрьмы. Он сумел совершить побег и уехать в СССР.
Как отметил директор СВР Сергей Нарышкин, Джордж Блейк свою жизнь посвятил борьбе за высокие гуманистические ценности и идеалы справедливого и свободного мира.
О смерти полковника Георгия Ивановича Бехтера стало известно в минувшие выходные. Ему было 98 лет. Владимир Путин выразил родным и близким разведчика глубокие соболезнования в связи с его кончиной.
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Комментарии 5
Общество , Видео , Сергей Нарышкин , Джордж Блейк , Владимир Путин , Москва , США
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