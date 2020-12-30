В последний путь Блейка проводили с воинскими почестями в присутствии руководства Службы внешней разведки. Героя под государственный гимн России и залпы почетного караула похоронили под именем Георгия Ивановича Бехтера. Именно под этим именем разведчик проживал в СССР с 1965 года.

Родившийся в Голландии, Блейк служил в британской МИ-6. По идейным соображениям он перешел на строну советской разведки. Еще будучи юношей, он начал борьбу с нацизмом. Из-за предательства Блейк был приговорен к 42 годам тюрьмы. Он сумел совершить побег и уехать в СССР.

Как отметил директор СВР Сергей Нарышкин , Джордж Блейк свою жизнь посвятил борьбе за высокие гуманистические ценности и идеалы справедливого и свободного мира.