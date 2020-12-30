Как отмечали Новый год в 90-е 

Несмотря на тяжелую экономическую ситуацию в России в 90-е Новый год всегда отмечали с размахом. Как правило, новогодний стол собирался вскладчину. В ход шли домашние соленья, летние заготовки, даже торты были собственного приготовления. Еще долгое время после распада СССР новогоднюю елку украшали советскими гирляндами и игрушками.

Россияне обходились без огромного количества пиротехники — взрывали хлопушки, жгли бенгальские огни и ждали бой курантов, чтобы загадать желание. Новогодние фотографии из 90-х в галерее «Рамблера».