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Москва

Как отмечали Новый год в 90-е 

Александр Котлеткин 1 час назад
Несмотря на тяжелую экономическую ситуацию в России в 90-е Новый год всегда отмечали с размахом. Как правило, новогодний стол собирался вскладчину. В ход шли домашние соленья, летние заготовки, даже торты были собственного приготовления. Еще долгое время после распада СССР новогоднюю елку украшали советскими гирляндами и игрушками.
Россияне обходились без огромного количества пиротехники — взрывали хлопушки, жгли бенгальские огни и ждали бой курантов, чтобы загадать желание. Новогодние фотографии из 90-х в галерее «Рамблера».
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