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Москва

Голикова: в России с начала пандемии зарегистрировали 70 921 смерть от коронавируса 

ТАСС 42 минуты назад
В России с начала пандемии зарегистрировали 70 921 смерть от коронавируса
Фото: Reuters
Почти 71 тыс. россиян умерли из-за коронавируса с начала пандемии, еще более 45 тыс. человек с положительным тестом на ковид умерли по другим причинам. Об этом заявила в среду вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"70 921 умерший — это умерший исключительно от причины смертности "ковид", он официально подтвержден и не подвергается никакому сомнению. Еще 45 109 — смертность от других причин, не ковида, но во всех этих случаях был у умершего положительный тест на ковид", — сказала Голикова в интервью телеканалу "Россия-24".

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Общество , Татьяна Голикова
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