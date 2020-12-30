В России с начала пандемии зарегистрировали 70 921 смерть от коронавируса

Почти 71 тыс. россиян умерли из-за коронавируса с начала пандемии, еще более 45 тыс. человек с положительным тестом на ковид умерли по другим причинам. Об этом заявила в среду вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"70 921 умерший — это умерший исключительно от причины смертности "ковид", он официально подтвержден и не подвергается никакому сомнению. Еще 45 109 — смертность от других причин, не ковида, но во всех этих случаях был у умершего положительный тест на ковид", — сказала Голикова в интервью телеканалу "Россия-24".