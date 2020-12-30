Ещё
Далее:
Читайте также:
Зрители выбрали лучшие фильмы года
Зрители выбрали лучшие фильмы года Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Онищенко придумал оправдание для находившегося в храме без маски депутата 

News.ru 1 час назад
Депутат Госдумы Александр Ильтяков был замечен на богослужении в курганском храме Александра Невского без средств индивидуальной защиты. На это обратили внимание местные жители.
По мнению бывшего главного санврача России, депутата Госдумы Геннадия Онищенко, его коллега мог не надевать маску в храме, только если он уже переболел или вакцинировался.
Как рассказал Онищенко «Газете.Ru», выполнять эпидтребования необходимо в любом замкнутом помещении. Для храма, кинотеатра, зала заседаний они одинаковые.

Поэтому в данном случае единственное обоснованное оправдание могло быть одно, что он привит или переболел и у него высокий титр антител, — отметил он.

Кроме того, если это «волновало других молящихся, наверное, это тоже нужно было учитывать, выбирая такую форму поведения», считает бывший санитарный врач.
Сам Ильтяков своё поведение объяснил тем, что «соблюдал социальную дистанцию, дышал ладаном и, главное, пребывал в истинной молитве».
Ранее в городе Чистополе сотрудники правопорядка протащили по снегу беременную женщину и её спутника из-за отсутствия масок. Изначально полицейские собирались задержать молодых людей, однако те оказали сопротивление. Инцидент произошёл возле продуктового магазина. На защиту женщины встали местные жители, которые потребовали отпустить пару. Действия полицейских также осудили пользователи социальных сетей, писал NEWS.ru.
News.ru: последние новости
Попова назвала срок сохранения иммунитета у переболевших коронавирусом Попова назвала срок сохранения иммунитета у переболевших коронавирусом Россияне считают 2020-й самым тяжёлым с 1991 года Россияне считают 2020-й самым тяжёлым с 1991 года Исполнитель песни «Обручальное кольцо» умер в возрасте 66 лет Исполнитель песни «Обручальное кольцо» умер в возрасте 66 лет
Комментарии 6
Общество , Видео , Александр Невский , Александр Ильтяков , Геннадий Онищенко , Госдума , Газета.Ru
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Загорающая голая девушка на пляже удивила сочинцев
00:05
Загорающая голая девушка на пляже удивила сочинцев
Общество
По российским военным в Сирии нанесли ракетный удар
00:09
По российским военным в Сирии нанесли ракетный удар
Армия В мире
Телеоператор упал за борт на церемонии ввода «Гремящего»
00:21
Телеоператор упал за борт на церемонии ввода «Гремящего»
Происшествия
Ковид-параноик протащил женщину по улице в Крыму
00:57
Ковид-параноик протащил женщину по улице в Крыму
Происшествия
Прохожий угнал прибывшую на вызов скорую и попал на видео
02:02
Прохожий угнал прибывшую на вызов скорую и попал на видео
Происшествия
Вандал сжег «Дзюбу» в костюме Деда Мороза
00:40
Вандал сжег «Дзюбу» в костюме Деда Мороза
Происшествия
Новое землетрясение в Хорватии попало в прямой эфир
00:58
Новое землетрясение в Хорватии попало в прямой эфир
Происшествия В мире
Байден привился от коронавируса и попал на видео
00:21
Байден привился от коронавируса и попал на видео
В мире
Топ-3 новогодних коктейля попали на видео
02:42
Топ-3 новогодних коктейля попали на видео
Общество
Гумпомощь школьникам Степанакерта попала на видео
00:49
Гумпомощь школьникам Степанакерта попала на видео
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение