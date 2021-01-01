Правила приема на работу в 2021 году изменятся

С 1 января 2021 года часть россиян перейдёт на электронные трудовые книжки, причём некоторые по собственной воле, а у кого-то уже не будет возможности завести бумажный носитель. «Парламентская газета» рассказывает, что это изменит в жизни людей, а также какие ещё новшества появятся в трудоустройстве, в том числе при приёме людей на дистанционную работу.

Кто может выбрать формат?

С 1 января 2020 года вступил в силу закон о ведении в России электронных трудовых книжек, в соответствии с которым работодатели вносят в Пенсионный фонд сведения о трудовой деятельности работников в электронном виде.

До 31 декабря включительно россиянам дали возможность написать работодателям письменное заявление, в котором надо было отметить, в каком формате они хотят видеть свою трудовую книжку. Работникам, которые решили перейти на электронные носители, начальство должно выдать бумажные трудовые на руки, освобождаясь тем самым от ответственности за их ведение и хранение. При этом выданная бумажная книжка сохраняет свою силу и её можно продолжать использовать наравне с цифровой. Тем более что в электронной версии фиксируются только сведения о трудовой деятельности начиная с 2020 года. Хотя скоро в ней может появиться вся информация о предыдущем стаже — такой законопроект уже прошёл первое чтение в Госдуме

Если же сотрудники захотели оставить традиционный формат книжки, то работодатели будут продолжать вносить сведения в бумажную версию, параллельно направляя эту информацию и в цифровую книжку.

На сайте ПФР сказано, что те, кто по какой-то причине так и не сообщил о своём желании начальству, вправе это сделать в любое время. Причём они могут написать заявление и нынешнему работодателю, и новому, если решат перейти на другую работу.

Но на россиян, которые с 1 января 2021 года только начнут свой трудовой путь, распространяется уже другой порядок. У них все сведения о периодах работы будут вестись только в электронном виде без оформления бумажной книжки.

Как пользоваться цифровой книжкой?

Предоставлять сведения о трудовой деятельности сотрудников работодатели могут через кабинет страхователя на сайте Пенсионного фонда, специального оператора связи или Клиентскую службу территориального органа ПФР. Работники могут посмотреть эту информацию через свой личный кабинет на сайте ПФР или портале госуслуг, а также через соответствующие приложения для смартфонов.

При необходимости информацию из электронной трудовой можно получить в виде бумажной выписки. Её предоставят либо работодатель, либо управление ПФР, либо МФЦ. Эту услугу можно получить экстерриториально, то есть без привязки к месту жительства или работы человека.

ПФР считает преимуществом электронной трудовой книжки быстрый доступ к информации: человек в любое время может посмотреть, какие сведения о нём начальство передало в Пенсионный фонд. А заглянуть в бумажную трудовую не так просто, так как она хранится у работодателя. И чтобы получить из неё выписку или сделать копию, надо написать заявление в отделе кадров и подождать до трёх рабочих дней.

Ещё благодаря цифровой книжке станет проще дистанционно оформлять пенсии, так как ПФР сможет проводить эту операцию по данным лицевого счёта без дополнительных документов. Проще будет и получить соцвыплаты, потому что госорганы получат данные о трудовой деятельности по каналам межведомственного взаимодействия.

Кроме того, электронный носитель даёт дополнительные возможности дистанционного трудоустройства. Для этого можно будет отправить работодателю по электронной почте форму СТД-ПФР или СТД-Р как подтверждение стажа.

Наконец, с электронной трудовой книжкой снижается вероятность потери данных. Бумажная книжка может потеряться, сгореть, а её цифровой вариант будет продолжать храниться в информационных системах ПФР.

Но есть и минусы цифровой книжки. Так, в неё не вносятся сведения о награждениях. Это несколько затрудняет работникам с большим стажем возможность получить звание ветерана труда, ведь для этого, помимо отданных труду лет, требуется информация о государственных или ведомственных наградах. В бумажном носителе такие данные указываются. Поскольку в электронной трудовой их нет, то сотрудникам придётся подтверждать наличие наград другими документами, например выписками из приказов, самими грамотами. Помимо этого, в электронной трудовой не будет сведений, которые могут быть важны для некоторых категорий работников. Например, о том, что сотрудник был принят на работу вахтовым методом.

Что изменится при устройстве на работу?

Процесс трудоустройства с учётом появления электронных трудовых книжек с 2021 года будет несколько скорректирован.

При приёме на работу с нового сотрудника спросят следующие документы:

паспорт или иное удостоверение личности; трудовую книжку или сведения о трудовой деятельности (как раз ту самую выписку из электронной трудовой книжки) в форме СТД-Р. Если человек устраивается на работу впервые, ему автоматически заведут электронную трудовую книжку; СНИЛС — его можно предоставлять как в форме пластиковой зелёной карточки, так и в виде уведомления о регистрации в системе персучёта ПФР, в том числе в электронном виде. Впервые трудоустраивающимся регистрацию в ПФР должен оформить работодатель; военный билет, если новый работник — военнообязанный; документы об образовании, квалификации; в определённых случаях справки о наличии или отсутствии судимости, административной ответственности за потребление наркотических веществ.

Приём на работу по Трудовому кодексу, как и сейчас, в 2021 году предусматривает заключение с сотрудником трудового договора и оформления приказа о его зачислении в штат.

При этом в 2020 году были приняты поправки в ТК в части оформления дистанционных работников. Вступают в силу они с 1 января 2021 года.

Согласно закону, трудовой договор и дополнительное соглашение к нему, предусматривающее выполнение служебных обязанностей дистанционно, можно заключать путём обмена сотрудником и работодателем электронными документами. При этом в поправках в ТК указано, что документы в этой процедуре должны быть заверены усиленными квалифицированными подписями работодателя и работника (для последнего ещё предусмотрен вариант неквалифицированной электронной подписи). Усиленная квалифицированная подпись — это ключ, сформированный с помощью сертифицированных криптографических средств, который записывается на USB-носитель. На сайте Правительства Москвы сказано, что выдать такую подпись может только удостоверяющий центр, имеющий аккредитацию в Минцифры РФ.

При этом если сотруднику необходим бумажный экземпляр трудового договора или допсоглашения, то по письменному заявлению работодатель обязан ему направить эти документы в течение трёх рабочих дней.

Основные условия дистанционной работы прописываются в трудовом договоре, допсоглашении, коллективном договоре или локальном нормативном акте. К ним относятся:

режим рабочего времени; порядок передачи работником результатов выполнения задач, отчёта о них; порядок вызова временного удалённого сотрудника в офис; регламент предоставления отпуска работающему на удалёнке постоянно (если временно, то отпуск оформляется по общим правилам).

Организация должна предоставить сотруднику необходимое оборудование, средства защиты информации. Собственные или арендованные устройства для выполнения обязанностей удалёнщик может использовать с согласия работодателя. Тогда, согласно ТК, ему выплачивают компенсацию или возмещают расходы.

Какие сведения работодатель предоставляет в ПФР:

информация о работнике (фамилия, имя, отчество); даты приёма, увольнения, перевода на другую работу: место работы; вид мероприятия (приём, перевод, увольнение); должность, профессия, специальность, квалификация, структурное подразделение; вид поручаемой работы; основание кадрового мероприятия (дата, номер и вид документа); причины прекращения трудового договора.