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Москва

Топ-3 новогодних коктейля попали на видео 

Вадим Дроздов 28 минут назад
Пятикратный чемпион мира по флейрингу (приготовлению коктейлей с использованием элементов жонглирования) Александр Штифанов делится новогодними рецептами коктейлей. Все ингредиенты подобраны максимально новогодние. Все три коктейля имеют одинаковую основу. Они отличаются только алкогольным наполнением
Безалкогольный коктейль "Easy life" включает в себя мандарины, сок лимона, мед, палочки корицы, розмарин и газированную воду. В алкогольных вариациях можно заменить минералку на шампанское или коньяк в зависимости от того, какой крепости напитка хочется добиться.
На утро после таких коктейлей Александр, очевидно, ждет всех у себя в баре, если позволят эпидемиологические ограничения.
Общество , Видео
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