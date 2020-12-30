Топ-3 новогодних коктейля попали на видео 

Пятикратный чемпион мира по флейрингу (приготовлению коктейлей с использованием элементов жонглирования) Александр Штифанов делится новогодними рецептами коктейлей. Все ингредиенты подобраны максимально новогодние. Все три коктейля имеют одинаковую основу. Они отличаются только алкогольным наполнением

Безалкогольный коктейль "Easy life" включает в себя мандарины, сок лимона, мед, палочки корицы, розмарин и газированную воду. В алкогольных вариациях можно заменить минералку на шампанское или коньяк в зависимости от того, какой крепости напитка хочется добиться.

На утро после таких коктейлей Александр, очевидно, ждет всех у себя в баре, если позволят эпидемиологические ограничения.