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Москва

Туристический поезд в Яхрому попал на видео 

Вадим Дроздов 49 минут назад
На Савеловском направлении Московской железной дороги запустили новый туристический маршрут на ретропоезде. До конечной станции Яхрома пассажиров теперь возит знаменитая электричка модели ЭР2К-980. В Москве осталось всего три таких "круглых" поезда.
"На Савеловском направлении МЖД запускается новый туристический маршрут. Это будет не обычный электропоезд, а ретро-поезд. Запуск ретро-поезда запланирован на 29 декабря 2020 года", — говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.
Поезд будет следовать из Москвы до станция Яхрома. Для туристов, которые приедут в Яхрому на ретро-поезде, будут организованы ретро-автобусы до курортов "Горнолыжный клуб Леонида Тягачева", "Сорочаны" и "Волен". Автобусами смогут воспользоваться и местные жители.
Общество , Видео
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