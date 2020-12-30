Туристический поезд в Яхрому попал на видео 

На Савеловском направлении Московской железной дороги запустили новый туристический маршрут на ретропоезде. До конечной станции Яхрома пассажиров теперь возит знаменитая электричка модели ЭР2К-980. В Москве осталось всего три таких "круглых" поезда.

"На Савеловском направлении МЖД запускается новый туристический маршрут. Это будет не обычный электропоезд, а ретро-поезд. Запуск ретро-поезда запланирован на 29 декабря 2020 года", — говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Поезд будет следовать из Москвы до станция Яхрома. Для туристов, которые приедут в Яхрому на ретро-поезде, будут организованы ретро-автобусы до курортов "Горнолыжный клуб Леонида Тягачева", "Сорочаны" и "Волен". Автобусами смогут воспользоваться и местные жители.