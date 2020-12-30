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Москва

Голикова призвала россиян «потерпеть» и не пить алкоголь при вакцинации 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 23 минуты назад
«Потерпите»: Голикова обратилась к россиянам с призывом
Фото: ТАСС
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что продолжает настаивать на необходимости отказаться от алкоголя на несколько дней при вакцинации от коронавируса.
Она заявила, что «надо себя пожалеть» и «вокруг аппликации все-таки чуть потерпеть», причем «даже не потому что это вредно или полезно», просто «организм должен адаптироваться к иноагентам, к тому, что „набрасывается“ на его иммунную систему». По ее словам, человек должен помочь своему организму, а не «загружать его еще каким-то стрессом для иммунитета, как алкоголь», передает РИА «Новости».
Напомним, она заявляла, что отказаться от употребления алкоголя следует в течение трех дней до и после вакцинации от коронавируса. Глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила, что алкоголь нельзя пить как минимум за две недели до вакцинации от коронавируса и 42 дня после. Глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург сказал, что можно выпить бокал шампанского.
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Общество , Политика , Анна Попова , Татьяна Голикова , Александр Гинцбург , Роспотребнадзор , РИА Новости
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