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Названы профессии работающих на Новый год россиян 

ТК «Звезда» и ещё 1 1 час назад
Названы профессии работающих на Новый год россиян
Фото: Lenta.ru
Около 15% россиян трудоспособного возраста будут работать в предстоящую новогоднюю ночь, еще 39% — начнут трудиться с 4 января. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на результаты опроса, проведенного популярным сервисом по поиску работы.
Наиболее распространенные профессии из числа тех, кто будет работать в праздник, — менеджер по продажам, продавец-кассир, администратор магазина, водитель, логист, кондуктор, полицейский, сотрудник МЧС и работник коммунальных служб.
По словам большинства опрошенных, трудиться в ночь на 1 января они будут, поскольку на это время выпала их смена. Еще 17% респондентов заявили, что им приятно осознавать, что они могут принести пользу людям в Новый год. Чуть меньше россиян отметили заинтересованность в увеличенной зарплате за работу в праздники.
Большинство работающих с 31 декабря на 1 января участников опроса также рассказали, что планируют позвонить родственникам и друзьям в новогоднюю ночь, и обменяться с коллегами символическими подарками.
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Общество , МЧС , газета "Известия"
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