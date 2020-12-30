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Москва

Путин подписал закон о праве полицейских доставлять пьяных в вытрезвители 

РИА Новости и ещё 20 12 минут назад
Путин официально восстановил вытрезвители
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который наделяет полицейских правом доставлять пьяных в специальные вытрезвители, созданные на базе медицинских, социальных и муниципальных учреждений, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Этот документ дополняет инициативу, согласно которой в РФ будет восстановлена система вытрезвителей.
Законом устраняется пробел правового регулирования и наделяет сотрудников полиции по согласованию с Минздравом полномочиями доставлять указанную категорию граждан в специализированные учреждения, оказывающие помощь гражданам в состоянии опьянения.

"В связи с остротой сложившейся ситуации в ряде субъектов РФ началось создание специализированных муниципальных или региональных учреждений по оказанию помощи гражданам, находящимся в общественных местах в состоянии опьянения и утратившим способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке", — отмечалось ранее в пояснительной записке к проекту закона.

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Общество , Политика , Новости регионов , Владимир Путин , Минздрав РФ
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