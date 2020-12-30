Путин официально восстановил вытрезвители

"В связи с остротой сложившейся ситуации в ряде субъектов РФ началось создание специализированных муниципальных или региональных учреждений по оказанию помощи гражданам, находящимся в общественных местах в состоянии опьянения и утратившим способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке", — отмечалось ранее в пояснительной записке к проекту закона.