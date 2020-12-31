В паспортах россиян могут появиться «медстраницы»

Во внутренних и заграничных паспортах россиян могут появиться "медстраницы". Данные о прививках в документ предложил внести первый замглавы общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров . Разбираемся, чем продиктована инициатива и с какими подводными камнями она может столкнуться.

Право на передвижение

Свое обращение Петров уже направил министру здравоохранения России Михаилу Мурашко . В нем говорится, что идея подтверждать документально факт прививки от коронавируса обсуждается во всем мире. При этом существует распространенное мнение, что "паспорт вакцинируемого" противоречит этическим законам.

Однако, по мнению Петрова, вопрос о безопасном перемещении россиян внутри страны и за рубеж все еще открыт. Кроме того, очевидна угроза новых пандемий, полагает он.

"В данной связи предлагаю вам оценить идею о внедрении во внутренний паспорт гражданина РФ и в заграничный паспорт специальных "медицинских" страниц для внесения отметок о наличии вакцины", — говорится в тексте обращения.

Такой способ документирования будет наименее затратным для государственного бюджета и одновременно наиболее эффективным, так как именно паспорт является обязательным документом при любых перемещениях гражданина на длительные расстояния.

из обращения первого замглавы общественной палаты Ленинградской области Владимира Петрова

Вносить в "медстраницы" паспортов Петров предлагает сведения не только о защите от COVID-19, но и данные о прививках и вакцинах, которые требуются для путешествий по экзотическим направлениям. Например, от болезни Лайма и малярии.

"Мы, безусловно, видим, что это будет введено. Я думаю, ряд стран будет вводить это быстрее, другие будут вводить более медленно", — заявил он.

Ранее Мурашко заявил, что россияне, которые сделали прививку от коронавируса, смогут получить паспорт вакцинированного на портале госуслуг автоматически. Такая функция, по словам министра здравоохранения, появится на сайте уже в январе.

Врачебная тайна против всеобщего блага?

Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич заявил Москве 24, что ставить отметки о вакцинах во внутренние и заграничные паспорта россиян не стоит.

"Только в национальный календарь прививок в России входило 12 вакцин, к которым теперь добавился препарат от коронавируса. Кроме того, в зависимости от срока действия вакцины гражданам придется проставлять новую печать, в некоторых случаях едва ли не каждый год. Места в паспорте просто не хватит", — пояснил парламентарий.

Кроме того, по словам Менделевича, в отметке о вакцинациях во внутренних паспортах нет необходимости, так как для поездок внутри страны эти сведения не требуются. При этом сама по себе идея документа, который подтверждает наличие прививки от коронавируса, — неплохая, считает он.

"Инициатива обсуждается в первую очередь для того, чтобы осуществлять международные поездки. И по большому счету это нужно не тем, кто едет, а принимающей стороне. Зарубежные страны должны понимать, что к ним прилетают люди, у которых ковида нет", — заявил Менделевич.

Однако к таким документам есть ряд вопросов, подчеркнул собеседник Москвы 24. В частности, прививка от коронавируса не означает, что человек больше не заболеет, он просто перенесет инфекцию в легкой форме. А значит, в таком случае он все равно остается ее переносчиком.

Кроме того, есть небольшой процент людей, которым нельзя вакцинироваться по медицинским показаниям. Следовательно, они изначально дискредитируются, так как не смогут получить паспорт и путешествовать или куда-то уехать, обратил внимание депутат.

Поэтому COVID-паспорт не может быть единственным инструментом для выезда за рубеж, считает он.

С точки зрения популяризации вакцинации, которая действительно является единственным способом борьбы с пандемией, выдача документа о прививках — мысль неплохая. Но на ней выстраивать всю политику государства с точки зрения выезда, въезда, путешествий, командировок, считаю, не стоит. Существует множество ситуаций, когда, помимо COVID-паспорта, для въезда необходимы и иные показатели здоровья, в частности тесты об отсутствии инфекции. Кроме того, решение о таких паспортах должны принять все страны, не может быть такого, что у одних он действует, а у других нет.

Борис Менделевич

член комитета Госдумы по охране здоровья

Председатель совета Общества защиты прав пациентов Андрей Хромов заявил Москве 24, что любое медицинское вмешательство, в том числе прививки, должны оставаться личным делом каждого пациента.

"А в данном случае человека фактически заставляют пройти вакцинацию. На мой взгляд, это неправильно, ставить прививку или нет — дело каждого человека", — подчеркнул собеседник Москвы 24.

Это преждевременная и необоснованная инициатива, которая, на мой взгляд, прямо противоречит Конституции в плане свободы выбора каждого человека. Это неправильно. И ни в какой мере не защищает права пациентов.

Андрей Хромов

председатель совета Общества защиты прав пациентов

Кроме того, по словам Хромова, данные о вакцинациях в паспорте гражданина нарушают врачебную тайну, так как мы зачастую передаем его, к примеру, госслужащим, сотрудникам банка или работникам таможни.

В соответствии с постановлением правительства "Об утверждении положения о паспорте гражданина Российской Федерации", в документ в том числе вносятся отметки о регистрации по месту жительства, о детях, о заключении и расторжении брака и другие. Кроме того, по желанию человека в паспорт могут, например, добавить информацию о его группе крови и резус-факторе. Любые другие записи и отметки, не предусмотренные постановлением правительства, вносить запрещено. В противном случае паспорт будет считаться недействительным.