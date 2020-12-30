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Россияне считают 2020-й самым тяжёлым с 1991 года 

News.ru и ещё 1 1 час назад
Россияне считают уходящий год самым тяжёлым с 1991 года
Фото: ТАСС
Жители России считают, что 2020 год оказался самым сложным для страны с 1991 года, а для личного и семейного благополучия он был тяжелейшим с 1998 года, следует из данных опроса Левада-центра.
Впервые с 1991 года 88% граждан России считают, что текущий год для государства сложнее, чем предыдущий. Для себя труднее этот год назвали 65% респондентов, что стало самым высоким показателем с 1998 года, передаёт BBC.
Хорошим для себя 2020 год назвали только 10% опрошенных, а плохим или очень плохим — 50%. В 2019 году эти показатели составляли 18% и 15% соответственно. В целом неудачным текущий год назвали 47% россиян, а удачным — 44% (год назад показатели составляли 61% и 29%).
Названы профессии работающих на Новый год россиян
Больше всего респондентов отметили ухудшение в общем уровне жизни (64%), работе образовательных учреждений (60%), возможности получать хороший доход (59%), работе медучреждений (57%), отношении со странами НАТО (45%) и состоянии окружающей среды (44%).
Опрос проводили методом телефонных интервью 18–20 декабря 2020 года среди 1609 респондентов возрастом от 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 2,4%.
Ранее социолог Левада-Центра Степан Гончаров сообщил в беседе с NEWS.ru, что примерно 25–30% россиян считают, что угроза распространения коронавируса преувеличена и болезнь не является серьёзной. Из них около 10% совсем отрицают опасность инфекции и не соблюдают карантинные ограничения.
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Комментарии 3
Общество , Степан Гончаров , Левада-центр , НАТО
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