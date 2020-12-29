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Москва

Руководство РПЦ надеется на покаяние Андрея Кураева 

Национальная Служба Новостей и ещё 15 11 часов назад
Священноначалие Русской православной церкви надеется на покаяние протодиакона Андрея Кураева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя управляющего делами Московской патриархии епископа Зеленоградского Савву (Тутунова). «Каноническое убийство». Кураев рассказал, за что РПЦ лишает его сана Епископ подчеркнул, что финальное решение по поводу лишения сана протодиакона Кураева остается за патриархом, однако напомнил, что любой христианин надеется на "покаяние собрата". По словам Тутунова, Церковь будет рада, если протодиакон Андрей Кураев проявит желание покаяться, понять свои ошибки и прегрешения. Ранее епархиальный суд Москвы принял решение лишить Кураева сана. Данное решение должен подтвердить патриарх. Епископ напомнил, что положение о церковном суде также позволяет подать апелляционную жалобу..
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Общество , Видео , Андрей Кураев , РПЦ , Москва
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