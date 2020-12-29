Власти Хабаровского края продлили часы работы кафе и ресторанов в новогодние праздники в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации в регионе. Так, на Новый год жители смогут отдыхать в заведениях до часа ночи. Кроме того, чиновники позволили районным домам культуры провести массовые новогодние елки. Также в Кузбассе общепиту разрешили организовывать банкеты и корпоративы. Какие еще регионы ослабили ограничения по COVID-19 в преддверии праздников — в материале "Газеты.Ru".

Регионы России постепенно снимают ограничения к Новому году. Так, только 29 декабря врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил о продлении часов работы заведений общепита в праздничные выходные.

«Идя навстречу пожеланиям предпринимательского сообщества и всех жителей края, продлеваем часы работы заведений общественного питания и ночных клубов: 31 декабря — до 01.00 1 января, затем по 10 января включительно — с пяти часов до полуночи», — написал врио главы региона.

Ранее ресторанам и кафе края можно было принимать гостей лишь до 23.00, позже — обслуживать только навынос. Но, по словам местных властей, эпидемиологическая обстановка в субъекте заметно улучшилась — об этом свидетельствует то, что суточное число выздоровевших в крае приближается к числу заболевших, уточнил Дегтярев.

Действительно: по состоянию на 29 декабря за сутки в субъекте было выявлено 337 случаев заражения, выздоровел 361 пациент. Всего в регионе с начала пандемии зафиксировано 34 405 больных COVID-19.

На фоне стабилизации эпидемиологической ситуации с 26 декабря врио губернатора разрешил районным домам культуры проводить массовые новогодние мероприятия — при условии, что заполняемость залов не будет превышать 30%.

Всего, по данным краевого правительства, в субъекте в новогодние праздники планируется провести 1,5 тыс. как очных, так и онлайн мероприятий.

Кроме того, в регионе будут открыты торговые центры, театры, кинотеатры, библиотеки, музеи и спортивные объекты.

Создаются все условия для празднования Нового года и в Кемеровской области. Там с 28 декабря по 7 января власти разрешили проводить новогодние и рождественские мероприятия на открытом воздухе с участием населения, сообщил местный оперативный штаб.

С 21 декабря жителей Кузбасса радуют однодневные новогодние сельскохозяйственные ярмарки на открытом воздухе, а также физкультурные и спортивные мероприятия в закрытых спортивных объектах с заполненностью до 50%, которые ранее были запрещены.

Не обошло стороной смягчение ограничений и общепит — с 16 декабря по 2 января заведениям разрешили устраивать у себя банкеты и корпоративы с численностью гостей до 50 человек, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте администрации правительства Кузбасса. При этом с 16 декабря по 2 января кафе и рестораны смогут работать до часа ночи, а в непосредственно в Новый год — до 3.00.

«Решение принято с учетом стабильной эпидемиологической обстановки в регионе. Подчеркиваю, что ограничения смягчаются только при условии тщательного соблюдения всех требований и рекомендаций Роспотребнадзора. Также в регионе заранее создан необходимый запас лекарственных средств, которого хватит на весь период новогодних праздников», — подчеркнул губернатор региона Сергей Цивилев.

Снижается опасность заражения коронавирусом и в Бурятии — по данным правительства, из 2,6 тыс. коек, развернутых на пике заболеваемости COVID-19, заняты всего 1,8 тыс. — этому, по словам главы республики Алексея Цыденова, поспособствовали строгие ограничительные меры.

В итоге власти региона позволили заведениям общепита работать до 23.00 с 20 декабря по 10 января, следует из указа главы субъекта — до этого двери предприятий закрывались на час раньше.

Также с 20 декабря в республике вернулись к работе театры. Разрешили там проводить и новогодние представления, но только с условием допуска одной группы детей, уточняет оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Также с 7 декабря разрешена организация новогодних елок в школах и детских садах, но на мероприятиях не должны присутствовать родители и аниматоры, уточнили в штабе.

Власти Бурятии начали смягчать ограничения после двухнедельного локдауна в республике. С 16 по 30 ноября из-за роста заболеваемости COVID-19 в регионе были закрыты заведения общепита, торговые центры, салоны красоты и многие другие заведения.

В Белгородской области придумали собственную схему смягчения ограничений — так, по данным оперативного штаба, с 17 декабря ресторанам и кафе региона разрешено работать до 23.59 по пятницам, субботам, а также в новогоднюю ночь и Рождество.

«При этом общепиту запрещено впускать новых посетителей в залы после 22:00», — говорится в сообщении. В остальные дни заведения должны работать, как и раньше, до 23.00.

Несмотря на уступки властей новогодних елок жителям региона ждать не приходится — предприятиям общепита их проводить запрещается. Единственные, кто увидит представления в очном формате, — это воспитанники детских садов и ученики начальной школы. Остальным несовершеннолетним покажут новогодние елки в дистанционном формате, сообщили в пресс-службе областного правительства. Предполагается использовать видеопоздравления и записи спектаклей. Губернаторская елка также пройдет в удаленном режиме.