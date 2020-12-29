Попова назвала срок сохранения иммунитета у переболевших коронавирусом 

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, как долго сохраняется иммунитет у переболевших коронавирусом пациентов.

По её словам, текущие исследования показывают, что иммунитет после COVID-19 держится в течение шести месяцев.

Следовательно, вакцина не должна давать меньший период, — подчеркнула она в эфире радиостанции «Вести ФМ».

Попова также сообщила, что для прерывания эпидемиологического процесса необходимо привить около 60% населения.

Как писал NEWS.ru, ранее глава Роспотребнадзора рассказала, что случаи заболевания гриппом в стране в настоящее время единичны, такой ситуации не было за последние 20 лет. По данным главы ведомства, сейчас почти 60% населения России уже привились от гриппа.

В настоящее время в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса: «Спутник V» (разработана центром имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана в центре «Вектор»). В скором времени возможна регистрация третьего препарата, над которым работают специалисты центра имени Чумакова РАН.