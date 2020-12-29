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Москва

Попова назвала срок сохранения иммунитета у переболевших коронавирусом 

News.ru 1 час назад
Попова назвала срок сохранения иммунитета у переболевших коронавирусом
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, как долго сохраняется иммунитет у переболевших коронавирусом пациентов.
По её словам, текущие исследования показывают, что иммунитет после COVID-19 держится в течение шести месяцев.
Следовательно, вакцина не должна давать меньший период, — подчеркнула она в эфире радиостанции «Вести ФМ».
Попова также сообщила, что для прерывания эпидемиологического процесса необходимо привить около 60% населения.
Как писал NEWS.ru, ранее глава Роспотребнадзора рассказала, что случаи заболевания гриппом в стране в настоящее время единичны, такой ситуации не было за последние 20 лет. По данным главы ведомства, сейчас почти 60% населения России уже привились от гриппа.
В настоящее время в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса: «Спутник V» (разработана центром имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана в центре «Вектор»). В скором времени возможна регистрация третьего препарата, над которым работают специалисты центра имени Чумакова РАН.
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Комментарии
Общество , Анна Попова , Роспотребнадзор , Вести ФМ
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